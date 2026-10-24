Thủ tướng: An toàn thực phẩm phải thống nhất một đầu mối quản lý

Chiều 24/10, phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, dự thảo Luật có nhiều sửa đổi quan trọng, đề xuất các cơ chế, chính sách mới như quản lý theo nguy cơ, theo chuỗi, chuyển đổi số và đặc biệt là giao một đầu mối quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm.

"Cấp có thẩm quyền đã có quyết định giao Bộ Y tế là cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trách nhiệm này ở địa phương thuộc về Sở Y tế và ở dưới cấp xã là Phòng Văn hóa - Xã hội", Thủ tướng nói, đồng thời cho biết sẽ phải bổ sung nhân sự có chuyên môn về lĩnh vực này.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Theo người đứng đầu Chính phủ, quy định trên nhằm bảo đảm thống nhất định hướng "một việc chỉ có một cơ quan chủ trì". Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo rà soát để quy định cụ thể trong luật những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Quốc hội, như quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đồng thời giảm bớt một số nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết.

Về cơ chế hậu kiểm và tần suất kiểm tra, Thủ tướng đặt vấn đề: "Chúng ta hiện nay dựa vào hậu kiểm nhưng doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn, vậy kiểm soát sau đó như thế nào? Đồng thời với việc đó là tần suất để lấy mẫu kiểm tra, kiểm định, rất quan trọng".

Thủ tướng cho rằng, công tác này không chỉ là trách nhiệm của Bộ Y tế, Sở Y tế mà cần có sự tham gia của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Nhấn mạnh yêu cầu đấu tranh mạnh mẽ với các vi phạm về an toàn thực phẩm, Thủ tướng khẳng định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng cần tích cực đấu tranh với những sản phẩm vi phạm quy chuẩn, bởi vấn đề này liên quan trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong giám sát an toàn thực phẩm. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh phải được thực hiện nhanh chóng; trong trường hợp cấp bách, cần đình chỉ, tạm dừng sản xuất.

"Những nội dung này cần tiếp tục được hoàn thiện trong dự thảo Luật, đồng thời cụ thể hóa tại các nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ", Thủ tướng chia sẻ.