Thủ tướng ấn định hạn chót xử lý thiếu sách giáo khoa, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm

Ngày 21/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng nêu rõ năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc.

Yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa đã được Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt, nhưng khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ sách giáo khoa. Đến nay vẫn còn thiếu trên 776.000 bản sách giáo khoa.

Bên cạnh những hạn chế, bất cập trong tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối sách giáo khoa, Thủ tướng đánh giá có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đã nêu. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng sách giáo khoa của Bộ còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm trong tình hình mới.

Còn thiếu hơn 776.000 bản sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu xử lý trước 25/9. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành Giáo dục nhìn nhận nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay biện pháp cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo được giao tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng về áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa. Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng này trước 25/9.

"Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, tới đây, phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia.

Thủ tướng cũng lưu ý phải làm việc với từng địa phương, thực hiện rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh; tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa (nhất là tại các địa phương hiện đang còn thiếu nhiều sách giáo khoa như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hoà, Cần Thơ, Đắk Lắk...).

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027. Nội dung này phải báo cáo Thủ tướng trước 10/10.

Về rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các tác giả; bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; sớm hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về sách giáo khoa, trước hết là về bản quyền, theo tinh thần bản quyền sách giáo khoa là của Nhà nước.

Nêu rõ mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030 và sớm hơn nếu điều kiện cho phép, Thủ tướng yêu cầu đánh giá nhu cầu, bố trí ngân sách Nhà nước hằng năm phát sinh cho việc này để triển khai đồng bộ với cải cách mạnh mẽ về sách giáo khoa.

Đồng thời, theo Thủ tướng, cần tăng cường kiểm soát chi phí bởi đây là mặt hàng thiết yếu phải có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước.

Ngoài ra, Thủ tướng nhấn mạnh cần vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã đất liền bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tương xứng với nguồn lực Nhà nước đã đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng 121 trường còn lại, bảo đảm hoàn thành trước 30/8/2027.