Thủ tục xin giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Theo Quyết định 1213/QĐ-TTPVHCC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo Luật Thủ đô, trình tự, thủ tục thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam thực hiện như sau:

Mẫu đơn cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/Thừa nhận giấy phép hành nghề (ảnh: Thanh Hải)

Trình tự thủ tục cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Thủ tục Thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

1.1. Trình tự thực hiện:

- Người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 37, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo 1 trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính. Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Sở Y tế để tổ chức thẩm định.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Y tế trình Chủ tịch UBND Thành phố có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề.

- Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành nghề thì thời hạn thừa nhận là 20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia. (https://dichvucong.gov.vn/)

1.3 Đối tượng thực hiện:

a) Người Việt Nam được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy phép hành nghề.

b) Người nước ngoài đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy phép hành nghề đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam, không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

c) Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy phép hành nghề mà giấy phép hành nghề còn hiệu lực, đã được cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1.4 Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; -

Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp.

1.5. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Y tế trình Chủ tịch UBND Thành phố có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề.

- Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành nghề thì thời hạn thừa nhận là 20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh.

1.6. Cơ quan giải quyết: Sở Y tế thành phố Hà Nội thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thừa nhận Giấy phép hành nghề 1.8. Phí, lệ phí: Không quy định

1.9. Mẫu đơn, tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/Thừa nhận giấy phép hành nghề theo Mẫu số 8 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được xem xét thừa nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là bên ký kết; giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài mà cơ quan, tổ chức đó được Bộ Y tế đánh giá để thừa nhận theo quy định;

- Còn hiệu lực tại thời điểm đề nghị thừa nhận;

- Có thông tin về chức danh chuyên môn và chức danh đó phải tương đương với một trong các chức danh chuyên môn quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Quyết định 1213/QĐ-TTPVHCC

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Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh