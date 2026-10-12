Thủ tục xin chỗ đổ thải chất nạo vét dự kiến giảm từ 30 ngày còn 7 ngày

Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục xin chỗ đổ thải

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa liên quan đến phân cấp, phân định thẩm quyền. Trong đó, tiếp tục đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo lần này là việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đơn giản hóa thủ tục về địa điểm tiếp nhận chất nạo vét và đề xuất tự thực hiện nạo vét. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa.

Việc cải cách các thủ tục liên quan tới nạo vét luồng hàng hải và đường thủy giúp tạo điều kiện phát triển hoạt động hàng hải, đường thủy. (Ảnh minh hoạ).

Theo Bộ Xây dựng, Nghị định 57/2024 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa hiện nay có trọng tâm là thẩm quyền công bố, chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét và thủ tục chấp thuận đề xuất nạo vét.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tiễn cho thấy một số thủ tục cần được cải cách để xác định rõ đầu mối, thời hạn và phương thức thực hiện.

Cụ thể, dự thảo đề xuất điều chỉnh theo hướng hằng năm, UBND cấp tỉnh đăng tải thông tin, công khai nhu cầu tìm kiếm khu vực, địa điểm để tiếp nhận chất nạo vét trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét gửi hồ sơ đề nghị tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến UBND cấp tỉnh (gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ (thay vì 30 ngày như quy định hiện hành), UBND cấp tỉnh có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về khu vực, địa điểm đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận chất nạo vét.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ lập danh mục, công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, bao gồm các khu vực, địa điểm do tổ chức, cá nhân đề xuất và khu vực, địa điểm thuộc đất do Nhà nước quản lý đủ điều kiện tiếp nhận chất nạo vét. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét.

Rõ đầu mối, tránh phân cấp hình thức

Đối với trình tự, thủ tục chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ và nhận chìm ở biển, căn cứ danh mục được công bố, chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến UBND cấp tỉnh để được chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét cho dự án, công trình.

Trong trường hợp UBND cấp tỉnh chưa công bố danh mục hoặc khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển đã được công bố không bảo đảm yếu tố kinh tế, kỹ thuật của dự án, công trình, UBND cấp tỉnh sẽ xem xét chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư.

Văn bản trả lời đề nghị sẽ được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất đổi mới đối với đề xuất tự thực hiện nạo vét bằng kinh phí của tổ chức, doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Xây dựng giải quyết đối với luồng hàng hải, đường thủy nội địa quốc gia và UBND cấp tỉnh giải quyết đối với đường thủy nội địa địa phương, với thời hạn rút ngắn xuống còn 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày như quy định hiện hành).

Kết quả tổng kết cho thấy cách phân định này phù hợp với nguyên tắc cơ quan quản lý kết cấu hạ tầng tương ứng xem xét đề xuất, tránh phân cấp hình thức cho cơ quan không quản lý tuyến rồi lại phải phát sinh thêm bước xin ý kiến.

Bên cạnh đó, dự thảo lưu ý việc chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển không thay thế việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và pháp luật khác có liên quan.

Do đó, vẫn cần tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất với pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên biển và hải đảo đối với nơi tiếp nhận, nhận chìm chất nạo vét.