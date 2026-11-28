Trong số 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh) đưa ra đấu giá vừa qua, chỉ có một lô đấu giá thành công với mức giá hơn 1.771 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 27 tỷ đồng. Ba lô đất còn lại không có người đăng ký tham gia đấu giá.