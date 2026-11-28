Thủ tục và quy trình cấp sổ đỏ lần đầu
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu gồm nhiều bước, từ chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xác nhận hiện trạng, đo đạc địa chính đến thực hiện nghĩa vụ tài chính và trả kết quả. Nắm rõ thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện và thời hạn giải quyết sẽ giúp người dân chủ động chuẩn bị, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-sach-quyet-dinh-moi/thu-tuc-va-quy-trinh-cap-so-do-lan-dau-1127427