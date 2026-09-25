Thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội mức mới 540.000 đồng từ tháng 10

Kinh phí thực hiện chính sách

Điều 6 của Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội nêu rõ, nguồn kinh phí được sử dụng để thực hiện chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, tổ chức chi trả, tuyên truyền, xét duyệt đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ, kiểm tra, giám sát.

Chi trả lương hưu, trọ cấp cho người hưởng.

Việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí phải tuân thủ các quy định về ngân sách nhà nước.

Ưu tiên chi trả qua tài khoản

Trợ cấp hưu trí xã hội phải được chi trả kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng. Nhà nước ưu tiên chi trả thông qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản an sinh xã hội.

Dịch vụ chi trả được lựa chọn theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Đơn vị cung cấp dịch vụ phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện do UBND cấp tỉnh ban hành và thực hiện đúng quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Việc chi trả thông qua tổ chức dịch vụ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa UBND cấp xã và đơn vị cung cấp dịch vụ. Hợp đồng phải quy định rõ đối tượng, phạm vi, phương thức chi trả, thời gian, địa điểm, chi phí, thanh quyết toán và trách nhiệm của các bên.

Xã chuyển kinh phí trước ngày 25 hằng tháng

Trước ngày 25 hằng tháng, UBND cấp xã căn cứ danh sách người được hưởng trợ cấp của tháng sau để rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước và chuyển vào tài khoản của tổ chức dịch vụ chi trả.

Kinh phí này bao gồm tiền trợ cấp, tiền truy lĩnh, chi phí mai táng và các khoản chưa chi trả của những tháng trước (nếu có). UBND cấp xã đồng thời chuyển danh sách người hưởng cho đơn vị chi trả và cử người giám sát quá trình chi trả.

Sau khi thực hiện chi trả, tổ chức dịch vụ phải tổng hợp số người đã nhận tiền, số tiền đã chi, những trường hợp chưa nhận và số kinh phí còn lại. Các chứng từ, danh sách ký nhận và chứng từ chuyển khoản phải được gửi về UBND cấp xã trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, quyết toán theo quy định.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định về kinh phí nêu trên.

Từ ngày 5/10/2026, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được tăng lên 540.000 đồng/người/tháng (tăng 40.000 đồng so với mức cũ 500.000 đồng/tháng) theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP. Khoản này được áp dụng chi trả và truy lĩnh cho người thụ hưởng tính từ ngày 1/7/2026.