Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Nghị định số 409/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Thủ tục thành lập, giải thể, sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Điều 6, Nghị định số 409/2026/NĐ-CP quy định về Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước như sau:

1. Chi nhánh chịu sự quản lý của Trung tâm. Chi nhánh có con dấu để giao dịch, sử dụng cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Tên Chỉ nhánh được đặt theo địa bàn, khu vực hoặc tên gọi khác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phải bảo đảm phân biệt với các Chi nhánh khác của Trung tâm.

Tên Trung tâm và tên Chi nhánh được thể hiện trên biển tên, con dấu và văn bản theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chi nhánh có ít nhất 01 trợ giúp viên pháp lý làm việc thường xuyên tại Chi nhánh. Trưởng Chi nhánh là trợ giúp viên pháp lý, do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, cách chức.

Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về hoạt động của Chi nhánh, được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương với Trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi nhánh có thể có Phó Trưởng Chi nhánh. Phó Trưởng Chi nhánh được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Chi nhánh có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý.

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

4. Chi nhánh có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa bàn Chi nhánh được phân công;

b) Thực hiện hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý tại địa bàn Chi nhánh được phân công;

c) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định;

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về hoạt động trợ giúp pháp lý của Chi nhánh;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến trợ giúp pháp lý theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

Thủ tục thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Điều 7. Thủ tục thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

1. Giám đốc Sở Tư pháp lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập Chi nhánh.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập Chi nhánh;

b) Dự thảo quyết định thành lập Chi nhánh;

c) Ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ về việc thành lập Chi nhánh.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định về việc thành lập Chi nhánh.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Chi nhánh, Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh, Sở Tư pháp công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Trung tâm (nếu có) các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại của Chi nhánh;

b) Ngày ra quyết định thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của Chi nhánh;

c) Họ và tên Trưởng Chi nhánh; danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý;

d) Phạm vi trợ giúp pháp lý của Chi nhánh.

Thủ tục giải thể Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Điều 8 quy định thủ tục giải thể Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước như sau:

1. Giám đốc Sở Tư pháp lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh quyết định việc giải thể Chi nhánh.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình về việc giải thể Chi nhánh;

b) Dự thảo quyết định giải thể Chi nhánh.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giải thể Chi nhánh.

3. Trưởng Chi nhánh, Phó Trưởng Chi nhánh thôi giữ chức vụ quản lý theo quyết định của Giám đốc Trung tâm kể từ ngày có quyết định giải thể Chỉ nhánh.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải thể Chi nhánh, Sở Tư pháp công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Trung tâm (nếu có) các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại của Chi nhánh;

b) Ngày ra quyết định giải thể;

c) Ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

5. Quyết định cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của Chi nhánh giải thể có giá trị thực hiện cho đến khi vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc.

Thủ tục sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Điều 9 quy định về thủ tục sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước như sau:

1. Giám đốc Sở Tư pháp lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sáp nhập Chi nhánh.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình về việc sáp nhập Chi nhánh;

b) Dự thảo quyết định sáp nhập Chi nhánh.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định sáp nhập Chi nhánh.

3. Trưởng Chi nhánh, Phó Trưởng Chi nhánh của các Chi nhánh bị sáp nhập thôi giữ chức vụ quản lý theo quyết định của Giám đốc Trung tâm kể từ ngày có quyết định sáp nhập Chi nhánh.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định sáp nhập Chi nhánh, Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh sáp nhập.

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh sáp nhập, Sở Tư pháp công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Trung tâm (nếu có) các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại của Chi nhánh sáp nhập;

b) Ngày ra quyết định sáp nhập và ngày bắt đầu hoạt động của Chi nhánh sáp nhập;

c) Họ và tên Trưởng Chi nhánh; danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý;

d) Ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh bị sáp nhập;

đ) Phạm vi trợ giúp pháp lý của Chi nhánh sáp nhập.

6. Quyết định cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của Chi nhánh bị sáp nhập có giá trị thực hiện cho đến khi vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc.