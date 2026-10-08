Thủ tục, quy trình giải thể, sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực phải đúng quy định

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên, có 7 trung tâm y tế khu vực thuộc diện giải thể gồm: Long Thành, Long Khánh, Định Quán, Bù Gia Mập, Đồng Xoài, Hớn Quản, Phú Riềng. 15 trung tâm y tế khu vực còn lại sẽ được tổ chức lại thành các bệnh viện đa khoa khu vực sau khi chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân lực làm công tác dự phòng về các trạm y tế, gồm: Biên Hòa, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Tân Phú, Dầu Giây, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Bình Long, Phước Long, Bù Đốp, Chơn Thành, Bù Đăng, Đồng Phú và Lộc Ninh.

Về nhân sự, biên chế, dự kiến chuyển giao chỉ tiêu biên chế và số lượng viên chức, hợp đồng lao động của các trung tâm y tế khu vực về các cơ sở y tế và UBND cấp xã. Đối với các đơn vị giải thể, số biên chế còn lại sau khi chuyển giao về trạm y tế cấp xã sẽ giao cho Sở Y tế để bố trí, phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Các trung tâm y tế khu vực sau khi tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa khu vực tiến hành sắp xếp, bố trí lại nhân sự và biên chế được giao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên báo cáo việc sắp xếp các trung tâm y tế khu vực. Ảnh: Hạnh Dung

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực phù hợp với chỉ đạo về sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực, bảo đảm hoạt động hiệu quả, không chồng chéo nhiệm vụ. Đồng thời, để tập trung nhân lực, trang thiết bị và kinh phí cho các đơn vị y tế còn lại và bổ sung nguồn lực cho trạm y tế cấp xã, hạn chế tình trạng phân tán nguồn lực, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ và hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế.

Sở Y tế cũng đã chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, thống nhất các phương án xử lý tài sản, tài chính, nhân lực của các đơn vị dự kiến tổ chức lại. Thời gian dự kiến triển khai tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực trong quý IV-2026.

Kết luận cuộc họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn yêu cầu Sở Y tế tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện đề án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định về pháp lý, trình tự tất cả nội dung. Đối với các đơn vị hoạt động không hiệu quả thuộc diện giải thể, phải có hồ sơ minh chứng rõ ràng. Tất cả số liệu trong đề án phải có sự thống nhất. Việc điều chuyển tài sản, trang thiết bị máy móc, thuốc men về các trạm y tế, trung tâm y tế, các đơn vị khác phải đúng quy định; có phương án điều chuyển nhân lực của các trung tâm y tế khu vực rõ ràng, hợp lý. Đối với các trụ sở, tài sản công khi chuyển giao cho địa phương, các đơn vị khác phải đúng quy định.