Thủ tục quan trọng khi bán hoặc thải bỏ xe máy cũ cho đồng nát

Hiện nay, nhiều gia đình vẫn còn những chiếc xe máy 20-30 năm tuổi đã hư hỏng nặng, không thể sử dụng hoặc sửa chữa. Thậm chí, nhiều người đã cho tặng hoặc bán cho cơ sở thu mua đồng nát từ nhiều năm trước.

Không ít chủ xe cho rằng phương tiện đã không còn lưu thông trên đường thì không cần quan tâm đến giấy đăng ký và biển số. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, phương tiện giao thông đường bộ như xe máy nếu hư hỏng không còn khả năng sử dụng hoặc đã bị thải bỏ thuộc trường hợp phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Ước tính mỗi năm có hàng chục nghìn chiếc xe máy cũ không thể tiếp tục sử dụng, phải thải bỏ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Không thu hồi biển số xe máy có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), hiện một lượng lớn xe không còn sử dụng được bán vào các "lò mổ" để tháo phụ tùng, lấy phế liệu. Việc bán xe đồng nát như vậy không đồng nghĩa với việc phương tiện đã hoàn tất thủ tục thu hồi.

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, chủ xe có trách nhiệm khai báo và nộp lại giấy đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi phương tiện thuộc trường hợp phải thu hồi.

Quy định này cũng áp dụng với những phương tiện hết niên hạn sử dụng hoặc không còn được phép lưu hành theo quy định. Vì vậy, xe máy cũ nát, không còn sử dụng được không nằm ngoài diện phải làm thủ tục thu hồi chỉ vì đã được đưa vào cơ sở phế liệu.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng nêu rõ, chủ xe máy, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức vi phạm là từ 8-12 triệu đồng.

Do đó, việc bán xe máy cũ cho cơ sở thu mua đồng nát không giúp chủ xe tự động chấm dứt trách nhiệm đối với phương tiện trên hồ sơ đăng ký. Người đứng tên đăng ký cần chủ động thực hiện thủ tục thu hồi theo quy định.

Ngoài nguy cơ bị xử phạt, việc để biển số chưa được thu hồi còn tiềm ẩn rủi ro nếu biển số bị người khác sử dụng trái phép. Trong trường hợp phát sinh vi phạm liên quan đến phương tiện mang biển số đó, chủ xe có thể phải phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ sự việc.

Xe máy cũ nát có phải làm thủ tục thu hồi biển số? Ảnh: Hoàng Hiệp

Xe mất giấy tờ, đã bán đồng nát từ lâu, chủ xe cần làm gì?

Theo hướng dẫn từ Cục CSGT, đối với xe máy còn giữ được giấy đăng ký và biển số, chủ xe cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số để làm thủ tục thu hồi. Nếu có giấy giao nhận, biên bản bàn giao hoặc giấy thanh lý xe cho cơ sở phế liệu, người dân nên giữ lại để phục vụ việc xác minh khi cần thiết.

Chủ xe có thể kê khai thủ tục trên Cổng dịch vụ công hoặc đến cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn thực hiện.

Với những chiếc xe đã bán đồng nát từ lâu, bị tháo dỡ hoàn toàn hoặc không còn giấy đăng ký, biển số, chủ xe vẫn cần chủ động khai báo tình trạng thực tế của phương tiện và lý do không còn giấy tờ. Cơ quan đăng ký xe sẽ căn cứ hồ sơ, thông tin liên quan để kiểm tra, xác minh và hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số, chủ xe phải nêu rõ lý do trong giấy khai thu hồi. Nếu cần xác minh do mất giấy tờ, cơ quan đăng ký xe thực hiện việc xác minh theo thời hạn quy định trước khi cấp chứng nhận thu hồi.

Đáng chú ý, chủ xe không nên tự ý bỏ qua các thủ tục khai báo chỉ vì phương tiện đã không còn nguyên trạng. Việc khai báo trung thực về thời điểm bán xe, nơi bàn giao phế liệu và tình trạng hiện tại sẽ giúp cơ quan chức năng có cơ sở đối chiếu thông tin.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, trong bối cảnh lực lượng công an tăng cường rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký ô tô, xe máy, người dân nên kiểm tra lại những phương tiện cũ vẫn đứng tên mình nhưng đã hư hỏng, thải bỏ hoặc bán từ lâu. Việc hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số không chỉ giúp cập nhật dữ liệu phương tiện chính xác mà còn hạn chế những vướng mắc pháp lý có thể phát sinh về sau.

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