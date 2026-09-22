Theo đó, tùy vào tình trạng của người tham gia bảo hiểm xã hội trước khi qua đời, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tử tuất sẽ có sự khác nhau.

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm những gì?

Đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ được bài viết hướng dẫn gồm sổ BHXH; giấy tờ chứng minh người lao động đã qua đời; và tờ khai của thân nhân.

Giấy tờ chứng minh người lao động đã qua đời có thể là bản sao giấy chứng tử, giấy báo tử, trích lục khai tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố người đó đã chết.

Ngoài các giấy tờ cơ bản, một số trường hợp phải bổ sung hồ sơ riêng. Nếu thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng do suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, hồ sơ cần có biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động hoặc giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng.

Trường hợp người lao động qua đời do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, hồ sơ cần bổ sung biên bản điều tra tai nạn lao động hoặc bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp.

Nếu có đề nghị thanh toán chi phí giám định y khoa, cần chuẩn bị hóa đơn, chứng từ thu phí và bảng kê các nội dung giám định.

Đối với thân nhân của người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, hồ sơ chủ yếu gồm giấy tờ chứng minh người hưởng đã chết, tờ khai của thân nhân và giấy tờ giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp áp dụng.

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất mới nhất: Hồ sơ cần gì, thực hiện ra sao? (Ảnh minh hoạ).

Thân nhân phải nộp hồ sơ trong 90 ngày

Đối với người lao động đang đóng BHXH khi qua đời, trong vòng 90 ngày kể từ ngày người lao động chết, thân nhân phải nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động có 30 ngày để chuyển hồ sơ tới cơ quan BHXH.

Ngoài hình thức nộp hồ sơ giấy, bài viết cũng đề cập việc thực hiện giao dịch điện tử. Theo đó, người sử dụng lao động hướng dẫn thân nhân kê khai, kiểm tra hồ sơ, lập hồ sơ thông qua phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc tổ chức I-VAN, ký số và gửi tới cơ quan BHXH.

Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện hoặc người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng qua đời, thân nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người đó chết.

Hồ sơ có thể được gửi điện tử hoặc chuyển hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính công ích theo hướng dẫn được LuatVietnam nêu.

Nhận tiền trợ cấp bằng những cách nào?

Sau khi hồ sơ được giải quyết, thân nhân người lao động có thể nhận tiền trợ cấp tử tuất theo một trong các hình thức được bài viết đề cập.

Cụ thể, người hưởng có thể nhận tiền mặt trực tiếp tại cơ quan BHXH, nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận tiền qua tài khoản ngân hàng của thân nhân người lao động.

Như vậy, để việc giải quyết chế độ tử tuất thuận lợi, thân nhân cần xác định đúng trường hợp của người đã mất, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tương ứng và chú ý thời hạn nộp hồ sơ.