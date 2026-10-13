Thủ tục giải thể doanh nghiệp được Bộ Tài chính yêu cầu xử lý trong 1-2 ngày

Nội dung trên được nêu tại Công văn 16148/BTC-DNTN ngày 12-10-2026 của Bộ Tài chính về đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình rời khỏi thị trường.

Theo Công văn 16148/BTC-DNTN, nếu cơ quan thuế không có ý kiến trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày được gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong 1 ngày làm việc tiếp theo.

Cụ thể, tại mục 1 Công văn, căn cứ khoản 5 Điều 64, khoản 2 Điều 65 Nghị định 168/2025/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định 296/2026/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ đăng ký giải thể và gửi thông tin cho cơ quan thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đã giải thể” trong 1 ngày làm việc sau khi hết hạn phản hồi của cơ quan thuế. Ảnh minh họa

Nếu nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Nếu không nhận được ý kiến của cơ quan thuế trong 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin, việc chuyển sang tình trạng “Đã giải thể” được thực hiện trong 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn cơ quan thuế có ý kiến.

Đối với doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, mục 2 Công văn nêu cách xử lý sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận nghị quyết, quyết định giải thể hoặc thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu không nhận được các hồ sơ liên quan và ý kiến phản đối bằng văn bản theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong 1 ngày làm việc sau khi hết thời hạn này.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời.

Trong những trường hợp này, cơ quan thuế vẫn phải phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, còn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ theo thời hạn quy định.