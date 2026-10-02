Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất thuộc thẩm quyền cấp xã tại Hà Nội thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, thông tin chi tiết về thủ tục "Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã" gồm các bước và hồ sơ như sau.

1. Đối tượng thực hiện thủ tục

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công dân Việt Nam, doanh nghiệp, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, người nước ngoài, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã), người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, doanh nghiệp Việt Nam.

2. Thành phần hồ sơ

Căn cứ tại Tiểu mục 2 Mục 31 Phần 3 Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định 105/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về thành phần hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất thuộc thẩm quyền cấp xã tại Hà Nội gồm:

a) Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận bị mất trong đó gồm: giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện trước đây và giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp mà chưa thực hiện đăng ký biến động qua hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18/ĐK ban hành kèm theo Quyết định 105/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.

b) Đối với trường hợp mất Trang bổ sung trong đó gồm: Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện trước đây và giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp mà chưa thực hiện đăng ký biến động qua hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18/ĐK ban hành kèm theo Quyết định 105/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.

- Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1: Nộp, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Người đề nghị nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. Khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.

Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử lý.

Bước 2: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện (8 ngày làm việc)

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ, các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai; Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện quyền thì thông báo lý do và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký; xin ý kiến của các đơn vị có liên quan (nếu có).

- Kiểm tra thông tin về giấy chứng nhận đã cấp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khai báo bị mất trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.Trường hợp phát hiện thửa đất, tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận đã được chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc đang thế chấp thì thông báo, trả lại hồ sơ cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương trong thời gian 15 ngày đối với trường hợp mất giấy chứng nhận của tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chi phí đăng tin do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chi trả.

- Ban hành thông báo công khai về việc mất giấy chứng nhận đã cấp và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và điểm dân cư nơi có đất trong thời gian 15 ngày; đồng thời tiếp nhận phản ánh trong thời gian niêm yết công khai về việc mất giấy chứng nhận đã cấp.

- Lập biên bản kết thúc niêm yết trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian niêm yết và gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Dự thảo Quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp lại giấy chứng nhận cho người được cấp.

- Kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính do người sử dụng đất nộp đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc lại để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất;

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và không thể sử dụng để số hóa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP để thể hiện sơ đồ của thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Quyết định này đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

*Trường hợp Trang bổ sung của giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 1/8/2024 bị mất thì kiểm tra thông tin của Trang bổ sung trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với các thông tin cập nhật của giấy chứng nhận đã cấp và thông tin trên Trang bổ sung.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện (1 ngày làm việc): Ký Quyết định cấp lại giấy chứng nhận do bị mất và giấy chứng nhận.

Bước 4: Văn thư Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện (1 ngày làm việc)

- Văn thư Ủy ban nhân dân cấp xã đóng dấu hoàn thiện, chuyển kết quả cho nơi tiếp nhận hồ sơ;

- Chuyển hồ sơ kèm theo bản sao giấy chứng nhận đến Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh để chỉnh lý, cập nhật thông tin đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

4. Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/1/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.

Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND Thành phố về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội; ban hành trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Thời gian giải quyết thủ tục

Căn cứ tại Tiểu mục 1 Mục 31 Phần 3 Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định 105/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất thuộc thẩm quyền cấp xã tại Hà Nội là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.