Thu từ 3 khu vực kinh tế vượt dự toán, tăng 26% sau 10 tháng

Thu từ dầu thô vượt kế hoạch 30%

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng năm 2026, Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 10 ước đạt 251,5 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán (trong đó, thu ngân sách trung ương đạt khoảng 99,1% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt khoảng 93,9% dự toán), tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, thu nội địa ước đạt 2.102,8 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm khoảng 47,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 1.052,9 nghìn tỷ đồng, bằng 103,3% dự toán, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Một số khoản thu còn lại có tiến độ đạt khá như các khoản thu về nhà, đất ước đạt 87,1% dự toán, trong đó thu tiền sử dụng đất ước đạt 84,1% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 95,9% dự toán; thu khác ngân sách ước đạt 114,8% dự toán; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi qua Ngân hàng Nhà nước ước đạt 123,7% dự toán.

(Ảnh minh họa)

Theo Bộ Tài chính, Chính phủ đã triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tổng số tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn trong 10 tháng đầu năm để hỗ trợ nền kinh tế khoảng 366,6 nghìn tỷ đồng trong đó miễn, giảm khoảng 225,1 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 141,5 nghìn tỷ đồng.

Thu từ dầu thô ước đạt 56,3 nghìn tỷ đồng, bằng 131% dự toán, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2025. Giá dầu thô thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 98,86 USD/thùng, tăng 28,86 USD/thùng so với giá dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 7,3 triệu tấn, bằng 91,4% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 275,8 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán, tăng 3,6% so với cùng kỳ, trên cơ sở: tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 447,4 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 171,6 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán, tăng 48,8% so với cùng kỳ.

Hơn 2,1 triệu tỷ đồng chi ngân sách

Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện tháng 10 ước đạt 235 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 10 tháng đầu năm ước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 735 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán Quốc hội quyết định; lũy kế giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 708,6 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng khoảng 217,5 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và cao hơn khoảng 19,7% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2025; chi trả nợ lãi ước đạt 74,5% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 70,8% dự toán.

Bộ Tài chính đánh giá, chi ngân sách đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng năm 2026 là 26,8 nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 18,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia và vật tư thiết bị, giá trị khoảng 37,8 tỷ đồng (phao cứu sinh, máy phát điện,...) để phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ giáp hạt đầu năm.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 10 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành công tác huy động vốn cho ngân sách trung ương, phát hành trái phiếu Chính phủ và sử dụng hiệu quả ngân quỹ nhà nước, đáp ứng kịp thời các nhu cầu bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách trung ương; đồng thời định hướng phát triển thị trường. Đến nay, đã thực hiện phát hành 368,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 8,57 năm, lãi suất bình quân 4,23%/năm.