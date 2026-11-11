Thứ trưởng Xây dựng nói gì về chuyển chuyến bay quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình?

Ngày 9/11, phát biểu tại cuộc họp của UBND TP. Hà Nội, nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, TP. Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Sân bay Gia Bình "chia lửa" với Nội Bài thế nào?

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 11/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, thời điểm dự kiến đưa sân bay Gia Bình vào khai thác thương mại là năm 2029. Như vậy, giữa mục tiêu phục vụ các hoạt động cấp cao năm 2027 và khai thác thương mại sẽ có khoảng thời gian gần hai năm để tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật và tổ chức hoạt động hàng không.

Một trong những mục tiêu quan trọng khi đầu tư sân bay Gia Bình là bổ sung năng lực hạ tầng hàng không, giảm áp lực cho sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình (Ảnh: Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise).

Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, Nội Bài hiện chịu sức ép về công suất khai thác, trong khi nhu cầu vận tải hàng không được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới. Khi đi vào hoạt động, Gia Bình được định hướng là sân bay quốc tế, đồng thời khai thác các chuyến bay nội địa. Hai sân bay sẽ cùng tham gia phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách, qua đó góp phần phân chia lưu lượng khai thác thay vì tập trung toàn bộ áp lực vào Nội Bài.

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, việc quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Các phương án kết nối giao thông với sân bay Gia Bình bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, phương án hướng tuyến và kết nối từ trung tâm TP. Hà Nội đến sân bay vẫn chưa thực sự rõ ràng, cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện. Ông Thắng nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội.

Tuy nhiên, phương án phân bổ cụ thể lượng hành khách, chuyến bay quốc tế và nội địa giữa hai sân bay hiện chưa được xác định. Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án khai thác sân bay Gia Bình, trong đó nghiên cứu phương án tổ chức hoạt động và phân chia lưu lượng phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không khu vực.

Về hạ tầng kết nối, ông Dũng nhấn mạnh, tuyến đường kết nối Hà Nội với Bắc Ninh vẫn đang được triển khai thi công. Đây là một trong những hạng mục cần tiếp tục hoàn thiện nhằm bảo đảm khả năng kết nối, phục vụ hành khách khi sân bay đi vào hoạt động.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết, đề án khai thác sân bay Gia Bình hiện vẫn trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, chưa có dự thảo hoàn chỉnh để công bố. Vì vậy, các phương án cụ thể về phân chia lưu lượng hành khách và tổ chức chuyến bay giữa Gia Bình với Nội Bài cần chờ nội dung chính thức được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Dự kiến thời gian bay kỹ thuật

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Hồng Cẩm - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng - cho biết, Cục Hàng không đang xây dựng đề án chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình. Dự kiến trong 1-2 tháng tới, đề án sẽ được đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành liên quan trước khi hoàn thiện.

Theo ông Cẩm, cần phân biệt rõ đề án chuẩn bị khai thác với đề án khai thác sân bay chính thức. Đây là hai nội dung khác nhau, có lộ trình và yêu cầu riêng. Đề án đang được xây dựng tập trung vào các công việc chuẩn bị, tạo cơ sở để sân bay từng bước đáp ứng những điều kiện cần thiết trước khi đưa vào hoạt động.

Ông Đỗ Hồng Cẩm - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Xây dựng (ảnh: Dương Triều).

Một dấu mốc đáng chú ý là hoạt động bay kỹ thuật, dự kiến được thực hiện vào cuối năm 2026. Đây là bước quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá các điều kiện kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của sân bay.

Về phương án khai thác thương mại, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện chưa thể xác định cụ thể các đường bay, hãng hàng không tham gia hay phương án chuyển dịch hoạt động khai thác từ các sân bay khác. Những nội dung này cần được nghiên cứu dựa trên điều kiện thực tế, diễn biến thị trường và năng lực phát triển của các hãng hàng không.

Ông Cẩm dẫn ví dụ sân bay Long Thành để cho thấy việc xây dựng phương án khai thác cần có thời gian, gắn với điều kiện thực tế và sự phát triển của thị trường hàng không. Ngay cả khi sân bay bước vào giai đoạn bay thử nghiệm, phương án khai thác vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng là sân bay cấp 4F, công suất thiết kế khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030. Đến năm 2050, công suất dự kiến đạt khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 196.400 tỷ đồng.