Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Danh Huy làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Danh Huy (trái) được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 21/9/2026. (Ảnh: TRUNG ĐỨC)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng ông Nguyễn Danh Huy được Ban Bí thư tin tưởng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy đã trưởng thành qua nhiều vị trí công tác quan trọng, có đóng góp cho sự phát triển của ngành giao thông vận tải và xây dựng.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng, ông Nguyễn Danh Huy cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời sớm ổn định công việc, nhanh chóng nắm bắt và điều hành các nhiệm vụ được giao.

“Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ trong thời gian tới rất quan trọng, nhất là từ nay đến hết năm 2026, khi Chính phủ tập trung thực hiện các mục tiêu tăng trưởng hai con số, hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình hành động đã đề ra. Do đó, Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm chính xác, kịp thời, chặt chẽ, đúng tiến độ; đồng thời đôn đốc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội; tham mưu, phục vụ công tác quản trị, hậu cần và hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác đối nội, đối ngoại; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy cho biết, việc được điều động, phân công giữ cương vị mới là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực, tham mưu chiến lược, giúp việc trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, công tác tham mưu đòi hỏi rất cao về tính kịp thời, chính xác, chặt chẽ, đồng thời phải chủ động, linh hoạt.

Trao quyết định của Thủ tướng cho ông Nguyễn Danh Huy. (Ảnh: TRUNG ĐỨC)

Ông Huy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; sự quan tâm trực tiếp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; sự chia sẻ, phối hợp của các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo các Cục, Vụ và chuyên viên thuộc Văn phòng Chính phủ.

“Tôi sẽ luôn cầu thị, học hỏi, tận tụy, trách nhiệm và liêm chính trong thực thi công vụ. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, tổng hợp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy khẳng định.

Ông Nguyễn Danh Huy sinh ngày 20/2/1974; quê quán: xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị); trình độ: Thạc sĩ kỹ thuật; lý luận chính trị cao cấp. Ông Nguyễn Danh Huy có gần 10 năm công tác (7/1995-1/2005) tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8).

Từ tháng 1/2005, ông Nguyễn Danh Huy về công tác tại Bộ Giao thông vận tải, từ vị trí Chuyên viên Vụ Kế hoạch-Đầu tư và kinh qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Kế hoạch-Đầu tư; Vụ trưởng-Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công-tư (PPP); Vụ trưởng Đối tác công-tư (PPP).

Từ tháng 2/2020 đến ngày 15/8/2022, ông là Vụ trưởng Kế hoạch-Đầu tư (Bộ Giao thông vận tải); từ ngày 16/8/2022 đến tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy là Thứ trưởng Giao thông vận tải. Từ tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy giữ chức Thứ trưởng Xây dựng.