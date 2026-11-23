Toàn văn thư chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA).

Trong thư chúc mừng, thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Võ Văn Hưng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và tình cảm trân trọng tới Ban Chấp hành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cùng những người đã và đang đồng hành với sự nghiệp phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ là hướng đi quan trọng trong quá trình chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ của cộng đồng hữu cơ

Nhìn lại chặng đường 15 năm, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá đây là khoảng thời gian chưa dài nhưng đã ghi dấu nhiều tâm huyết, sự kiên trì và những đóng góp đáng quý. Ngay khi nông nghiệp hữu cơ còn là một hướng đi mới mẻ, các thế hệ lãnh đạo, hội viên Hiệp hội cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân đã bền bỉ vun đắp, từng bước đưa nông nghiệp hữu cơ phát triển và khẳng định vị trí trong nền nông nghiệp nước nhà.

“Tôi đặc biệt trân trọng những đóng góp của Hiệp hội trong việc kết nối cộng đồng, lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển thị trường cho các sản phẩm hữu cơ Việt Nam”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng viết trong thư.

Theo Thứ trưởng, điều đáng quý trong quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ còn thể hiện ở sự thay đổi trong cách con người trân trọng đất đai, gìn giữ môi trường và chăm lo sức khỏe. Cùng với những sản phẩm hữu cơ được tạo ra, những thay đổi ấy là giá trị được bồi đắp qua sự chung sức của Hiệp hội và cộng đồng những người làm nông nghiệp hữu cơ.

Thứ trưởng cũng nhìn nhận nông nghiệp hữu cơ hôm nay là sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của nền văn minh nông nghiệp Việt Nam. Đó là sự kết hợp kinh nghiệm của cha ông với tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, vừa gìn giữ những giá trị gắn bó với đất đai, vừa đưa tiến bộ khoa học vào hoạt động sản xuất.

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, trao tặng ấn phẩm Tạp chí Hữu cơ Việt Nam tới Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng buổi làm việc với VOAA.

Tiếp tục đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp

Bước sang chặng đường mới, Thứ trưởng Võ Văn Hưng mong Hiệp hội tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của những ngày đầu, phát huy vai trò là mái nhà chung gắn kết những người yêu nông nghiệp hữu cơ. Sự gắn kết ấy cần tiếp tục được vun đắp trong quá trình đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp.

Một kỳ vọng được nêu trong thư là Hiệp hội tiếp tục đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất, để nông nghiệp hữu cơ phát triển xanh, sạch, bền vững và mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người sản xuất. Qua đó, những nỗ lực phát triển nông nghiệp hữu cơ cần gắn với đời sống của chính những người trực tiếp làm ra sản phẩm.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường luôn trân trọng những đóng góp của Hiệp hội, đồng thời mong muốn tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Thứ trưởng Võ Văn Hưng gửi lời tri ân chân thành tới các thế hệ đã đặt nền móng, vun đắp và đồng hành cùng Hiệp hội. Thứ trưởng chúc Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh; chúc những người làm nông nghiệp hữu cơ luôn giữ được tình yêu với đất, sự tận tâm với nghề và niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Khép lại bức thư, Thứ trưởng gửi gắm mong ước “những hạt giống tốt đẹp chúng ta gieo hôm nay sẽ tiếp tục nảy mầm, mang lại những mùa vàng no ấm cho người nông dân, những sản phẩm an lành cho cộng đồng và một tương lai xanh cho đất nước”.

Phạm Thông