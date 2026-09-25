Thứ trưởng Trương Thanh Hoài: Việt Nam mong muốn hình thành mạng lưới doanh nghiệp có khả năng tham gia chuỗi cung ứng về điện gió ngoài khơi

Tọa đàm do Bộ Công Thương Việt Nam và Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (Global Wind Energy Council - GWEC) đồng tổ chức. Tham dự Tọa đàm, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Trương Thanh Hoài; đại diện Lãnh đạo Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Khoa học Công nghệ và chuyển đổi số; Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), PTSC và một số doanh nghiệp Việt Nam khác.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài tham dự và đồng chủ trì Tọa đàm “Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức” tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên

Về phía GWEC, tham gia đồng chủ trì Tọa đàm với Thứ trưởng có ông Ben Backwell, Giám đốc điều hành. Sự kiện thu hút trên 50 đại biểu tham dự bao gồm các nhà phát triển điện gió ngoài khơi lớn trên thế giới như CIP, PNE, Skyborn, RWE, TotalEnergies, v.v.; các nhà sản xuất turbine và thiết bị toàn cầu như Siemens Gamesa, Vestas, Far East Submarine Cable, v.v. Ngoài ra, Tọa đàm còn có sự tham gia của các tổ chức tín dụng như KfW, BNP, CA-CIB, LBBW.

Buổi toạ đàm được tổ chức nhằm giới thiệu hiện trạng, định hướng, mục tiêu và cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; Trao đổi về các yêu cầu và thách thức liên quan đến chính sách, hạ tầng, và chuỗi cung ứng; Giới thiệu năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và khả năng tham gia chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi toàn cầu; Lắng nghe kinh nghiệm, đề xuất và mức độ quan tâm của các nhà đầu tư, nhà sản xuất thiết bị, tổ chức tài chính và doanh nghiệp dịch vụ quốc tế đến thị trường điện gió ngoài khơi Việt Nam; đồng thời thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài phát biểu khai mạc tại Tọa đàm. Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài khẳng định Việt Nam có nhiều khu vực có điều kiện gió thuận lợi, tạo nền tảng quan trọng để phát triển điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia xác định điện gió là một trong những nguồn điện được định hướng phát triển mạnh trong dài hạn. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tạo nhu cầu lớn đối với thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, cảng biển, logistics, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng phục vụ cho thị trường Việt Nam và trong khu vực.

Với tiềm năng, lợi thế tự nhiên phù hợp và mục tiêu đầy tham vọng để phát triển điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng, các nhà sản xuất thiết bị tham gia đầu tư phát triển dự án điện gió ngoài khơi nhằm hoàn thành được các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh cung cấp điện cho Việt Nam.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh mục tiêu phát triển năng lực công nghiệp trong nước và tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu. Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, không chỉ dừng lại ở việc hình thành các dự án và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, Việt Nam mong muốn phát triển năng lực công nghiệp trong nước, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hình thành mạng lưới doanh nghiệp có khả năng tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu về điện gió ngoài khơi. Do đó, Việt Nam kêu gọi các nhà sản xuất thiết bị nghiên cứu, hợp tác các đối tác Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm về phát triển điện gió ngoài khơi trên thế giới, từ đó hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi bền vững, cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng.

Cũng trong khuôn khổ Tọa đàm, đại diện Lãnh đạo Cục Điện lực và đại diện Lãnh đạo Cục Công nghiệp đã có các bài tham luận về “Mục tiêu, định hướng và cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam” và “Phát triển công nghiệp và chuỗi cung ứng điện gió: hạ tầng, cảng biển, logistics và sản xuất thiết bị”.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cùng các đại biểu tham gia chương trình chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên

Trao đổi tại Phiên thảo luận, đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương và các nhà phát triển điện gió ngoài khơi, các nhà sản xuất thiết bị toàn cầu và các tổ chức tài chính như CIP, Siemens, KfW… đã cùng trao đổi, thảo luận về các biện pháp, định hướng của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển nguồn điện gió ngoài khơi đạt quy mô công suất 17GW vào năm 2035, bao gồm việc thu hút đầu tư quốc tế về Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu này.

Nguồn: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên