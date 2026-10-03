Thứ trưởng Trương Thanh Hoài: Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, tăng tốc các dự án nguồn và lưới điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài thông tin về các nội dung phóng viên quan tâm tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa 3/10/2026

Trả lời câu hỏi của phóng viên về điện mặt trời mái nhà tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra trưa 3/10/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, nhu cầu điện hằng năm của nước ta tăng trưởng rất nhanh, với tốc độ khoảng trên dưới 10%. Trong khi đó, việc triển khai các nguồn điện và hệ thống lưới điện đáp ứng nhu cầu lại mất rất nhiều thời gian.

Theo Thứ trưởng, điện mặt trời mái nhà có rất nhiều lợi thế. Một là thời gian thi công rất ngắn; hai là khẳng năng cấp điện cho phụ tải tại chỗ; ba là giảm áp lực đối với việc xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải.

Thời gian vừa qua, khung pháp lý cho phát triển điện mặt trời mái nhà đã tương đối đầy đủ, được quy định tại Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn có liên quan, cũng như tại Quy hoạch điện VIII.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, Chính phủ, Bộ Công Thương đang quyết liệt thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

Đặc biệt, Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Thứ nhất, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; thứ hai, khuyến khích lắp đặt các hệ thống pin lưu trữ; thứ ba, đặt ra mục tiêu phấn đấu hằng năm có 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt khoảng 11.000 MWp.

Liên quan đến nội dung này, tại Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch, các chỉ tiêu đã được giao, phân bổ cho từng địa phương. Bộ Công Thương đã tổ chức các hội nghị trực tuyến để phổ biến, yêu cầu UBND các tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Trong đó có việc ban hành các chính sách hỗ trợ điện mặt trời mái nhà cho các hộ dân. Theo quy định tại Luật Điện lực, nội dung này thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân các tỉnh.

“Hiện nay mới chỉ có khoảng 13 tỉnh ban hành chính sách này. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các tỉnh, căn cứ điều kiện ngân sách của địa phương, ban hành các chính sách để hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà”, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết.

Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ dự án Luật Điện lực sửa đổi để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tháng 10 tới, trên tinh thần tạo điều kiện tối đa, tháo gỡ các rào cản, đặc biệt là thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án nguồn điện và lưới điện

Đối với câu hỏi của phóng viên liên quan đến cơ chế, chính sách để kịp thời bổ sung các nguồn điện trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, kết quả triển khai Quy hoạch điện VIII thời gian vừa qua còn tương đối chậm, một số nguồn điện rõ ràng khó có khả năng thực hiện đúng tiến độ trước năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Công Thương đang tập trung rà soát hai nội dung.

Thứ nhất, về thể chế, Bộ đang xem xét sửa đổi Luật Điện lực năm 2024.

Thứ hai, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ theo Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 và Nghị định số 272/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15.

Nhấn mạnh việc quan trọng nhất trong thời gian tới là thúc đẩy triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII, Thứ trưởng cho biết, với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, các địa phương hiện chịu trách nhiệm trong việc triển khai đầu tư các dự án điện trên địa bàn.

Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tháng 10 tới, trên tinh thần tạo điều kiện tối đa, tháo gỡ các rào cản, đặc biệt là thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án nguồn điện và lưới điện.

“Một giải pháp nữa không kém phần quan trọng để đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn tới là phải triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Có như vậy, với tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện hằng năm trên dưới 10%, mới có thể đáp ứng yêu cầu về năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.