Thứ trưởng Trương Thanh Hoài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Ngày 20/10/2026, tại Copenhagen, Đan Mạch, Bộ Tài chính Việt Nam và Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik Đệ Thập tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tập trung trao đổi về hợp tác phát triển năng lượng sạch, logistics hiện đại, tăng cường kết nối và thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong sản xuất, phát triển công nghệ và thu hút đầu tư. Chương trình gồm phiên khai mạc, hoạt động trao văn kiện hợp tác, hai phiên thảo luận chuyên đề và kết nối doanh nghiệp.

Phiên thảo luận về kiến tạo động lực tăng trưởng, phát triển năng lượng sạch, logistics hiện đại và tăng cường kết nối cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Tham gia phiên thảo luận về kiến tạo động lực tăng trưởng, phát triển năng lượng sạch, logistics hiện đại và tăng cường kết nối cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh hai ưu tiên chính sách: bảo đảm an ninh năng lượng với nguồn điện tin cậy, có chi phí cạnh tranh; phát triển hạ tầng kết nối hiện đại và dịch vụ logistics xanh, thông minh, gắn sản xuất công nghiệp với thị trường toàn cầu.

Về năng lượng, Thứ trưởng cho biết Việt Nam chú trọng hoàn thiện khung pháp lý và huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển nguồn điện, hạ tầng truyền tải và vận hành hệ thống điện. Các cơ chế về giá điện và hợp đồng mua bán điện cần tạo điều kiện để nhà đầu tư thu hồi chi phí, có lợi nhuận hợp lý và nâng cao khả năng huy động vốn dài hạn cho dự án. Đồng thời, phát triển năng lượng cần gắn với xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, thúc đẩy công nghiệp chế tạo thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài tại phiên thảo luận.

Trên nền tảng hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Đan Mạch từ năm 2013, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong phát triển năng lượng tái tạo, hiện đại hóa và nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện, phát triển thị trường điện cạnh tranh và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đây cũng là những lĩnh vực mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong đầu tư, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ.

Về logistics, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường kết nối giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển và hàng không; phát triển các trung tâm logistics gắn với vùng sản xuất, khu công nghiệp và đầu mối giao thương quốc tế. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải, kho bãi và chuỗi cung ứng; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nhân lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Việt Nam.

Thứ trưởng đề nghị thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trong phát triển logistics xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam - Đan Mạch - châu Âu. Các hướng hợp tác gồm vận tải quốc tế, giao nhận, kho bãi, logistics lạnh và phân phối hàng hóa, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại phiên thảo luận.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài khẳng định năng lượng và hạ tầng kết nối là hai nền tảng bổ trợ chặt chẽ cho phát triển công nghiệp bền vững. Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và hoan nghênh các đối tác Đan Mạch đồng hành thông qua đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, góp phần đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả.