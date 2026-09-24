Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)

Tham dự buổi làm việc, về phía Việt Nam có đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn CIP về hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi và chuỗi cung ứng tại Việt Nam - Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), tại buổi làm việc, đại diện CIP đã giới thiệu tổng quan về hoạt động của Tập đoàn trên toàn cầu, kinh nghiệm đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. CIP là tập đoàn quản lý đầu tư chuyên về hạ tầng năng lượng tái tạo có trụ sở tại Copenhagen. CIP đã huy động khoảng 43 tỷ euro cho 15 quỹ, có hơn 2.300 chuyên gia tham gia các dự án trên toàn cầu và hiện diện tại hơn 30 quốc gia. Đại diện CIP cũng chia sẻ về quá trình hoạt động tại Việt Nam và định hướng hợp tác trong thời gian tới. CIP đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2019, từng bước xây dựng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam và tham gia thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi.

Một trong những nội dung trọng tâm được trao đổi là tiềm năng phát triển chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. CIP đánh giá Việt Nam đã hình thành những năng lực đáng kể trong một số khâu như chế tạo tháp tua-bin, kết cấu thép, trạm biến áp ngoài khơi, dịch vụ kỹ thuật, cảng và logistics. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các dự án điện gió ngoài khơi tại thị trường quốc tế. CIP cho rằng đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực nội địa, hình thành hệ sinh thái công nghiệp điện gió ngoài khơi và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng tái tạo toàn cầu.

CIP đánh giá Việt Nam đã có nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực nội địa, hình thành hệ sinh thái công nghiệp điện gió ngoài khơi và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng tái tạo toàn cầu - Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực đầu tư và sự quan tâm lâu dài của CIP đối với thị trường Việt Nam, đặc biệt là việc Tập đoàn chủ động tăng cường hợp tác với PVN, PTSC và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Thứ trưởng cho rằng, trong quá trình chuyển dịch năng lượng, Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu phát triển thêm các nguồn năng lượng sạch mà còn hướng tới hình thành một ngành công nghiệp năng lượng có năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng trong nước và nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị CIP tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý, PVN, PTSC và các doanh nghiệp Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển dự án điện gió ngoài khơi, huy động nguồn vốn quốc tế, quản lý dự án và xây dựng chuỗi cung ứng. Hai bên cũng trao đổi về các điều kiện cần thiết để phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, trong đó có môi trường đầu tư, cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, đấu nối hệ thống điện, chuỗi cung ứng và khả năng huy động nguồn lực tài chính cho các dự án quy mô lớn. Thứ trưởng cho biết Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế và chính sách nhằm tạo điều kiện cho phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi, trên cơ sở bảo đảm an ninh năng lượng, hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài kỳ vọng với kinh nghiệm phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên thế giới, CIP sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng trong nước và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.