Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm việc với các nhà trường thuộc Tổng cục

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với chuyển đổi số, xây dựng nhà trường chính quy, thông minh, hiện đại; xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và chuẩn bị triển khai kế hoạch năm 2027.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, các nhà trường đã triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch công tác năm 2026, nhiều nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu. Chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực; chương trình đào tạo được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn công tác hậu cần, kỹ thuật. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục từng bước được chuẩn hóa; công tác quản lý, điều hành ngày càng chính quy, khoa học, hiệu quả.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng “Xã hội học tập trong Quân đội” và phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai đồng bộ. Hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, trang thiết bị đào tạo từng bước được đầu tư, nâng cấp. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Đặc biệt, cả 5 trường đều được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc công tác giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng ghi nhận những kết quả các nhà trường đạt được; đồng thời yêu cầu nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật yêu cầu các nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học, tổ chức chặt chẽ công tác kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp và đánh giá kết quả đào tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và khai thác học liệu số; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tăng cường quản lý, rèn luyện học viên và chuẩn bị tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm 2027.