Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng: Trường học quy mô lớn đến đâu, học sinh vẫn là trung tâm

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 18/9, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu kiểm tra việc chuẩn bị, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự buổi làm việc có ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa; ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT; cùng đại diện các cấp quản lý, nhà trường, địa phương tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tập trung trao đổi về công tác vận hành nhà trường sau sắp xếp, quản lý cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổ chức dạy học và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai năm học mới. (Ảnh: Hà Trang)

Trường hơn 10.500 học sinh, có 13 phân hiệu - đặt ra nhiều vấn đề

Báo cáo với đoàn công tác, bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang cho biết, trường được thành lập từ năm học 2026-2027 trên cơ sở sắp xếp các trường tiểu học trên địa bàn, hiện hoạt động tại 13 địa điểm.

Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang báo cáo. (Ảnh: Hà Trang)

Toàn trường có 287 lớp với 10.576 học sinh, 100% học sinh được học 2 buổi/ngày; đội ngũ gồm 14 cán bộ quản lý, 455 giáo viên, 60 nhân viên hỗ trợ giáo dục và 57 lao động hợp đồng.

Sau khi thành lập, nhà trường đã phân công cán bộ quản lý phụ trách trường chính, các phân hiệu và từng lĩnh vực; thống nhất kế hoạch giáo dục, thời khóa biểu, quy chế làm việc, quy chế chuyên môn và chế độ thông tin, báo cáo. Hoạt động dạy học, bán trú, quản lý học sinh tại 13 địa điểm cơ bản ổn định.

Một trong những kết quả được nhà trường nhấn mạnh là việc điều phối đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên Tiếng Anh và Tin học. Qua đó, học sinh lớp 1, lớp 2 tại trường chính và các phân hiệu đều được học các môn này mà cha mẹ học sinh không phải đóng học phí theo hình thức xã hội hóa như trước.

Tuy nhiên, mô hình trường quy mô lớn cũng đặt ra nhiều vấn đề. Một số tổ chuyên môn có 64-70 giáo viên, gây khó khăn trong sinh hoạt và quản lý. Tại một số phân hiệu, giáo viên được phân công làm nhóm trưởng chuyên môn nhưng chưa có quy định cụ thể về giảm định mức tiết dạy hoặc chế độ phụ cấp.

Công tác tài chính cũng là áp lực khi toàn trường hoạt động tại 13 địa điểm nhưng hiện chỉ có 2 kế toán. Công tác Đội có một giáo viên Tổng phụ trách, trong khi phải tổ chức hoạt động tại nhiều phân hiệu.

Nhà trường kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu cơ chế quản lý phù hợp với các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu; xây dựng định mức cán bộ quản lý, kế toán, nhân viên và giáo viên Tổng phụ trách Đội theo số lớp, học sinh và số địa điểm hoạt động; đồng thời có hướng dẫn về tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và cơ chế giảm tiết, phụ cấp đối với giáo viên kiêm nhiệm.

Bài toán nhân sự sau sắp xếp

Đại diện Trường THCS Nam Nha Trang cho biết, từ ngày 1/9, trường được tổ chức trên cơ sở sắp xếp 6 trường THCS, với 8.220 học sinh và khoảng 360 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo quy định, trường còn thiếu 44 người và hiện thực hiện hợp đồng theo số lượng được giao.

Đại diện Trường THCS Nam Nha Trang báo cáo. (Ảnh: Hà Trang)

Nhà trường đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ để bảo đảm hoạt động đầu năm học ổn định. Tuy nhiên, những khó khăn về nhân sự, tổ phó các tổ chuyên môn, vị trí việc làm mới và bộ phận hành chính vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đại diện nhà trường cho rằng công việc của bộ phận hành chính rất lớn nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về vị trí, chế độ sau sắp xếp; đồng thời còn thiếu nhân viên tư vấn học đường và nhân sự hỗ trợ học sinh khuyết tật.

Kế toán Trường Tiểu học Nha Trang cũng cho biết, với quy mô hoạt động tại 13 địa điểm, chỉ có 2 kế toán và 1 thủ quỹ phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn. Nhà trường chưa có bộ phận tổ chức - hành chính riêng để thực hiện các nhiệm vụ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương, thâm niên... gây áp lực lớn cho công tác kế toán.

Về công tác Đội, hiện Trường Tiểu học Nha Trang có một Tổng phụ trách Đội, trong khi phải tổ chức các hoạt động vui chơi, nền nếp, sinh hoạt Sao, Đội, hoạt động bán trú và nhiều hoạt động giáo dục khác tại 13 địa điểm. Do đó, tại mỗi phân hiệu, nhà trường phải bố trí một giáo viên vừa giảng dạy vừa hỗ trợ công tác Đội. Đây cũng là một trong những nội dung được đề nghị xem xét về chế độ, định mức.

Cần thay đổi tư duy quản lý với trường quy mô lớn

Trao đổi tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cho rằng, các tổ chuyên môn tại những trường sau sắp xếp có quy mô rất lớn, có nơi 60-70 người, gây khó khăn cho sinh hoạt chuyên môn. Theo ông, hiệu trưởng có thể ban hành cơ chế nhóm trưởng chuyên môn tại các phân hiệu với tính chất hỗ trợ, không phải chức danh bổ nhiệm; đồng thời nhà trường có thể vận dụng quy chế chi tiêu nội bộ để giảm số tiết dạy cho giáo viên đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Còn theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài, Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu sâu những vấn đề được các nhà trường nêu. Về công tác Đội, ông Thái Văn Tài cho biết, hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định việc giảm trừ tiết dạy cho giáo viên phụ trách Đội theo quy định. Đối với những vướng mắc liên quan tổ phó chuyên môn, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, việc đổi mới, sắp xếp mô hình trường học chắc chắn phát sinh khó khăn, vấn đề quan trọng là các đơn vị phải kịp thời nhận diện và xử lý những bất cập.

Theo Thứ trưởng Thường trực, khi quy mô trường học thay đổi thì tư duy quản lý cũng cần thay đổi, không thể tiếp tục quản lý theo cách cũ. Công tác kiểm tra, giám sát không nhất thiết lúc nào cũng phải có mặt trực tiếp, mà cần bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, việc sắp xếp trường học không nhằm mục tiêu tinh giản biên chế. Trong quá trình sắp xếp, cần ghi nhận và bảo đảm quyền lợi của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đồng thời sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ.

Đối với mô hình Trường Tiểu học Nha Trang, việc xác định trường chính và phân hiệu cần tiếp tục được cân nhắc, bởi về bản chất các địa điểm đều thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Nếu việc sắp xếp đội ngũ không kịp thời điều chỉnh theo mô hình mới, áp lực sẽ dồn lên cán bộ quản lý và nhân viên.

Thứ trưởng Thường trực đề nghị các trường không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý, kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành. Đồng thời, cần tiết giảm các cuộc thi, hội họp không cần thiết, tập trung nguồn lực cho chuyên môn và chất lượng dạy học.

“Dù mô hình trường học có lớn đến đâu, học sinh vẫn là trung tâm”, Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu quá trình vận hành mô hình mới phải bảo đảm quyền lợi của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học.