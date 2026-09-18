Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng: Sắp xếp trường học là bước đầu của đổi mới quản lý

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa. (ảnh: Hà Trang)

Chiều 18/9, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành về công tác chuẩn bị năm học mới; sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tổ chức đội ngũ, cơ sở vật chất và những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới.

Ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, cho biết, sau sắp xếp, học sinh trên địa bàn vẫn học tập ổn định, công tác dạy và học không bị gián đoạn, hoạt động bán trú được bảo đảm.

Tuy nhiên, ngành giáo dục còn gặp một số khó khăn, trong đó việc cung ứng sách giáo khoa tại một số thời điểm chưa kịp thời, công tác tuyển dụng giáo viên còn gặp vướng mắc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa kiến nghị Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục tương ứng với quy mô học sinh hằng năm, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Sắp xếp xong chưa phải là kết thúc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước là nói phải đi đôi với làm và làm phải có kết quả. Theo Thứ trưởng, để tạo chuyển biến trong giáo dục, trước hết cần đổi mới về tư duy và nhận thức trong tổ chức thực hiện.

Ghi nhận Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục cụ thể hóa kết quả bằng những số liệu rõ ràng, qua đó đánh giá thực chất hiệu quả của các giải pháp đã triển khai.

Đặc biệt, Thứ trưởng Thường trực lưu ý việc hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới trường học không phải là điểm kết thúc. Sau sắp xếp, địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá xem mô hình đã phù hợp hay chưa, việc quản lý và vận hành có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục hay không.

Học sinh Trường Tiểu học Nha Trang, phân hiệu Vĩnh Nguyên 3. (Ảnh: NTCC)

“Làm sao để mô hình quản lý, vận hành không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền lợi của người học và người làm”, Thứ trưởng đặt vấn đề.

Theo đó, đây cũng là cơ sở để địa phương kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh, thay vì chỉ dừng lại ở việc hoàn thành phương án sắp xếp.

Rà soát vị trí việc làm, chế độ đối với trường học có quy mô lớn

Liên quan các kiến nghị của địa phương và cơ sở giáo dục, Thứ trưởng Thường trực đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổng hợp thành những nội dung cụ thể, có báo cáo của UBND tỉnh để các cơ quan Trung ương có cơ sở xem xét.

Trong lĩnh vực giáo dục, cần tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về chuyên môn, chế độ chính sách đối với những cơ sở giáo dục có quy mô lớn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Thứ trưởng Thường trực cho rằng cần tính toán số lượng vị trí việc làm phù hợp sau sắp xếp. (ảnh: Hà Trang)

Trước đó, trong quá trình kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, đoàn công tác đã ghi nhận những khó khăn thực tế của các trường có quy mô lớn. Điển hình, Trường Tiểu học Nha Trang hiện có 287 lớp, hơn 10.500 học sinh, hoạt động tại 13 địa điểm nhưng chỉ có 2 kế toán và 1 Tổng phụ trách Đội. Một số tổ chuyên môn có tới 60-70 giáo viên, trong khi giáo viên được phân công làm nhóm trưởng tại các phân hiệu chưa có cơ chế cụ thể về giảm tiết hoặc phụ cấp.

Thứ trưởng cho rằng những vấn đề này cần được tổng hợp, đánh giá trên thực tiễn để có hướng xử lý phù hợp, nhất là khi mô hình trường học sau sắp xếp có quy mô lớn đang xuất hiện tại nhiều địa phương.

Thứ trưởng Thường trực cũng ghi nhận các xã, phường của Khánh Hòa đã tích cực triển khai nhiệm vụ, đến nay không có đơn thư phản ánh. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả, thường xuyên rà soát, theo dõi để kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Đổi mới quản lý, giảm áp lực hành chính cho giáo viên

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu toàn ngành giáo dục Khánh Hòa tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là đổi mới tư duy và phương thức quản lý.

Theo đó, việc phân cấp, phân quyền cần được thực hiện rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cấp, đơn vị. Với những trường có quy mô lớn, cách thức quản lý cũng phải thay đổi, tăng cường sử dụng dữ liệu và thông tin để hỗ trợ điều hành.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị giảm thiểu những cuộc thi, hội họp rườm rà, dành thời gian và nguồn lực để giáo viên tập trung vào chuyên môn, chăm lo chất lượng giảng dạy.

Trong đánh giá, bình xét chất lượng giáo dục, không nên chỉ nhìn vào số lượng học sinh giỏi mà cần sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá toàn diện, qua đó hạn chế bệnh thành tích.

Bên cạnh hoạt động học tập, các trường cần quan tâm phát triển thể dục thể thao, âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở thích của học sinh. Mỗi trường cần từng bước tạo được phong trào giáo dục xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh sự chuyển biến cần diễn ra đồng bộ từ học sinh, nhà trường đến các cấp quản lý. Trong quá trình đó, việc sắp xếp, đổi mới mô hình trường học phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền lợi của học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.