Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ rà soát công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự cuộc họp có các đại diện Ban Thư ký và các Tiểu ban: Nội dung, Vật chất - Hậu cần; An ninh - Y tế; Lễ tân; Tuyên truyền - Văn hóa của Ủy ban Quốc gia APEC 2027.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ ghi nhận và đánh giá cao Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 và các Tiểu ban đã nỗ lực, tích cực triển khai công tác chuẩn bị thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh chỉ còn gần hai tháng nữa sẽ diễn ra Hội nghị các quan chức cao cấp APEC không chính thức (ISOM) - hoạt động mở đầu cho Năm APEC 2027, các cơ quan cần tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 và các Tiểu ban đã báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao, tập trung vào công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị ISOM. Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và bảo đảm tiến độ triển khai các nhiệm vụ.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các Tiểu ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, chủ động rà soát các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, bám sát kế hoạch đề ra và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị ISOM, tạo tiền đề thuận lợi cho Năm APEC 2027.