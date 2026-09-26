Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ chủ trì họp về công tác chuẩn bị Năm APEC 2027

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu khai mạc cuộc họp cập nhật tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 và các Tiểu ban: Nội dung; Vật chất và Hậu cần; An ninh và Y tế; Lễ tân; Tuyên truyền và Văn hóa. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ khẳng định, việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những nhiệm vụ đối ngoại đa phương quan trọng, đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, trong đó có các địa phương đăng cai tổ chức các hoạt động, qua đó góp phần phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 và đại diện các Tiểu ban báo cáo tình hình. (Ảnh: Thành Long)

Tại cuộc họp, đại diện Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 và đại diện các Tiểu ban báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị trên các lĩnh vực phụ trách, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị nội dung, vật chất và hậu cần, lễ tân, an ninh và y tế, thông tin tuyên truyền và văn hóa.

Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị.

Các địa phương báo cáo tình hình. (Ảnh: Thành Long)

Đại diện các địa phương cho biết đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị trên các mặt lễ tân, tuyên truyền, vật chất và hậu cần, an ninh, y tế, bảo đảm tiến độ tổ chức các hoạt động trong Năm APEC 2027.

Bên cạnh đó, Học viện Ngoại giao cho biết đã xây dựng kế hoạch tổ chức một số hội nghị, hội thảo trong năm 2026 và 2027, nhằm huy động mạng lưới các học giả, chuyên gia nghiên cứu về APEC tham gia đóng góp ý kiến, nghiên cứu và đề xuất sáng kiến phục vụ Năm APEC 2027.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu kết luận. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao nỗ lực của Ban Thư ký Quốc gia, các Tiểu ban và các địa phương trong triển khai công tác chuẩn bị thời gian qua. Thứ trưởng Thường trực đề nghị các Tiểu ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động, đồng hành và hỗ trợ các địa phương trong công tác tổ chức, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị các Tiểu ban và các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, nỗ lực cao nhất để bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2027 đạt hiệu quả, thành công.