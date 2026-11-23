Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, chủ trì cuộc họp liên ngành rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM). (Ảnh: Quang Hòa)

Tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện các Tiểu ban Nội dung, Vật chất – Hậu cần, Lễ tân, Tuyên truyền – Văn hóa và An ninh – Y tế đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC (ISOM).

Các báo cáo cho thấy, tỉnh Gia Lai và các Tiểu ban đang tích cực phối hợp triển khai công tác chuẩn bị trên các lĩnh vực, từ xây dựng nội dung, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân đến tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa và bảo đảm an ninh, y tế. Các đơn vị đồng thời rà soát tiến độ, chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc, hướng tới tổ chức Hội nghị an toàn, chu đáo và hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao hoan nghênh tinh thần tích cực, trách nhiệm của tỉnh Gia Lai, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, sát sao của các Trưởng Tiểu ban trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ phát biểu kết luận cuộc họp, yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các mặt công tác, bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị ISOM, tạo khởi đầu ấn tượng cho Năm APEC Việt Nam 2027. (Ảnh: Quang Hòa)

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn triển khai cụ thể, Thứ trưởng đề nghị các Tiểu ban tiếp tục bám sát kế hoạch tổng thể, hoàn thiện tài liệu, cập nhật danh mục công việc và rà soát kỹ các hạng mục phục vụ Hội nghị, nhất là công tác trang trí, khánh tiết, phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú và lực lượng tình nguyện viên. Các đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, tăng cường phối hợp và chủ động phương án xử lý những tình huống phát sinh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tổ chức thành công ISOM có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo khởi đầu thuận lợi, ấn tượng cho Năm APEC Việt Nam 2027; đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, cũng như tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa của tỉnh Gia Lai tới bạn bè quốc tế.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, hướng tới bảo đảm Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.