Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Thứ trưởng Thưởng trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh thăm hỏi người dân tại xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Xuân Ngọc

Chiều 9/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh đã đến thăm, tặng quà Người có uy tín, chức sắc, chức viện tôn giáo tiêu biểu và các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và trên địa bàn xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng).

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với chương trình Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 được tổ chức tại xã. Tham dự cùng đoàn, có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Trường Dự bị Dân tộc Trung ương Nha Trang, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương, các đại biểu là người dân.

Các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với chương trình Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 tại xã Liên Hương. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh cho biết, ông rất vui mừng khi thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, gặp gỡ và chung vui cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân thôn Lạc Trị, xã Liên Hương. Đây là dịp có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, mà còn là dịp để mỗi người dân cùng nhìn lại, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng dân cư; cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Đánh giá cao vai trò của đồng bào Chăm tại địa phương, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẳng định văn hóa Chăm là một bộ phận đặc sắc, đóng góp quan trọng vào kho tàng di sản của 54 dân tộc anh em. Điều đáng quý là những giá trị văn hóa ấy không chỉ được lưu giữ trong các di sản, lễ hội mà còn hiện diện sinh động trong đời sống thường ngày, trong nếp sống gia đình và ý thức hướng về cội nguồn của mỗi người dân.

Song song đó, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh cũng biểu dương nỗ lực của các vị chức sắc, người có uy tín, nghệ nhân trong việc trao truyền tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán cho thế hệ trẻ.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển sinh kế

Chia sẻ với những khó khăn của bà con trước biến động của kinh tế thị trường và giá cả hàng hóa tăng cao, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân và bảo tồn văn hóa phải gắn liền chặt chẽ với việc nâng cao đời sống. Theo đó, văn hóa chỉ thực sự được gìn giữ bền vững khi người dân có cuộc sống ổn định, có điều kiện phát triển kinh tế, con em được học hành và người dân được chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh phát biểu. Ảnh: Xuân Ngọc

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn để giữ vững sự đồng thuận trong cộng đồng.

Thứ hai, chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa Chăm, từ tiếng nói, chữ viết, trang phục đến ẩm thực, thông qua vai trò nòng cốt của các nghệ nhân và người có uy tín.

Thứ ba, khuyến khích tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế. Bà con cần chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất phù hợp, chăm lo việc học hành của con em để hướng tới mục tiêu làm giàu cho gia đình và giúp đỡ cộng đồng.

Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết.

Tại xã Liên Hương, Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh đã trao 2 suất quà cho người có uy tín, 4 suất quà cho chức sắc - chức việc tôn giáo tiêu biểu và 12 suất cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và Trường Mầm non Phú Lạc

Theo Thứ trưởng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, tham mưu hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo tốt nhất cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, mỗi gia đình tại thôn Lạc Trị sẽ tiếp tục là một hạt nhân văn hóa, cùng chung tay xây dựng cộng đồng phồn vinh, hạnh phúc.