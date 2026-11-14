Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Ảnh: L.V.T

Ngày 14/11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Lê Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và định hướng phát triển trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, nhà trường đặt mục tiêu phát triển theo mô hình đại học khoa học sức khỏe đa ngành, gắn đào tạo với thực hành lâm sàng, phát huy thế mạnh về dược liệu, dược học, y sinh học, xét nghiệm y học và đào tạo dựa trên năng lực.

Nhà trường kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ và tạo điều kiện, giúp đỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là các vấn đề liên quan đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tham quan cơ sở vật chất nhà trường. Ảnh: L.V.T

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến trao đổi của đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được thời gian qua.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị nhà trường bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, cùng các nghị định của Chính phủ và quy định của Bộ Y tế để triển khai nhiệm vụ sát với yêu cầu và tình hình thực tiễn.

Trường tiếp tục đổi mới quản trị, hoàn thiện quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng thu hút và phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng ứng dụng, có giá trị thực tiễn; quyết liệt mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo ở các trình độ cao hơn.

Đồng thời chủ động phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố trong phát triển cơ sở hạ tầng, tạo thêm không gian phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: L.V.T

Đối với những kiến nghị, đề xuất của nhà trường, Thứ trưởng đề nghị các vụ, cục thuộc Bộ Y tế phối hợp, có hướng hỗ trợ cụ thể, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực khoa học sức khỏe trong giai đoạn mới.