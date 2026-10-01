Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao: 'Các thành viên APEC rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt'

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao đổi với báo chí (Ảnh: Việt Thắng)

Hai mục tiêu quan trọng

Thông tin về công tác chuẩn bị APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, việc chủ trì APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn của đất nước. Trong các mục tiêu lớn đặt ra có hai mục tiêu quan trọng. Đó là thông qua việc chủ trì năm APEC 2027 sẽ góp phần vào việc thúc đẩy các chương trình nghị sự cốt lõi của APEC; tạo thuận lợi hóa cho thương mại, đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; tăng cường năng suất tạo cơ hội kinh doanh, tạo việc làm cho người dân của khu vực, cũng như người dân.

Mục tiêu thứ hai, thông qua việc đăng cai APEC 2027 cũng là một cơ hội để chúng ta thể hiện vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC khi đây cũng là cơ hội để quảng bá địa phương mình về văn hóa, con người và địa danh.

Để thực hiện hai mục tiêu trên, ông Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, công tác phối hợp hết sức quan trọng. Hội thảo được tổ chức hôm nay là một nỗ lực để làm sao tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa Việt Nam với các thành viên APEC, Ban Thư ký APEC .

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chia sẻ, việc phối hợp, điều phối hết sức quan trọng, thể hiện qua ba tầng.

Thứ nhất, ở tầm Trung ương có Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì; thành viên là các bộ, ngành. Sự phối hợp giữa Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 và Ban Thư ký APEC Quốc gia có 5 tiểu ban về: an ninh, vật chất hậu cần, văn hóa tuyên truyền, nội dung, lễ tân.

Tầng thứ hai là sự phối hợp giữa Trung ương, giữa các cơ quan ở Trung ương với các địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện của APEC.

Tầng phối hợp thứ ba là phối hợp giữa Việt Nam với tư cách chủ nhà APEC 2027 với Ban Thư ký APEC Quốc tế và các thành viên của APEC.

“Ba tầng phối hợp bảo đảm sự nhuần nhuyễn, hiệu quả để những chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện phù hợp với nỗ lực và sự điều phối hiệu quả cao nhất trong năm 2027 để đạt được hai mục tiêu lớn đặt ra cho Năm APEC 2027”, ông Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Việt Nam sẽ bảo đảm Năm APEC thành công

Trả lời về những chuẩn bị bước đầu về nhân sự để có lực lượng phục vụ và đào tạo cho các địa phương một cách tốt nhất?, ông Nguyễn Minh Vũ cho hay, xác định đây là một nhiệm vụ đối ngoại hết sức quan trọng. Bộ Ngoại giao dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và các lãnh đạo cấp cao trong thời gian vừa qua đã xây dựng được bộ máy tổ chức khá mạch lạc, phân công trách nhiệm rất rõ ràng.

Theo đó, chúng ta có Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký APEC Quốc gia, và 5 tiểu ban. Để vận hành bộ máy tổ chức APEC 2027 công tác nhân lực hết sức quan trọng. Đã huy động cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đặc biệt là kinh nghiệm cho việc tổ chức các sự kiện APEC 2017 trước đây. “Đặc biệt những cán bộ có kinh nghiệm chủ trì Năm APEC 2017 cũng tham gia vào các tiểu ban, Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Những lực lượng này đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều phối các công việc của APEC”, ông Nguyễn Minh Vũ nói.

Thẳng thắn chỉ rõ “mỗi lần đăng cai có sự khác nhau về quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực cũng khác nhau”, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật là hết sức quan trọng.

“Ban Thư ký APEC Quốc tế, các thành viên APEC rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt; đánh giá Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng trong APEC; là một trong số ít các thành viên APEC đã 3 lần đăng cai APEC. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự chuẩn bị như vậy, sự quyết tâm, sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các thành viên APEC, Việt Nam sẽ bảo đảm Năm APEC thành công”, ông Nguyễn Minh Vũ nói, đồng thời nhấn mạnh: Việc tham gia của Việt Nam trong công tác tổ chức APEC không chỉ để bảo đảm một Năm APEC thành công, mà đây còn là dịp rất quan trọng để nâng tầm năng lực trình độ cán bộ hội nhập của Việt Nam cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.