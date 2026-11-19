Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ về vai trò quan trọng của người thầy trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ảnh: Moet

Người thầy giữ vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc quan trọng: năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc. Những dấu mốc này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đội ngũ nhà giáo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và Bí thư Thường trực Ban Chấp hành TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các nhà giáo tiêu biểu 2026. Ảnh: Moet

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực sáng tạo, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Vì vậy, nhiệm vụ của giáo dục không dừng ở việc trang bị kiến thức, kỹ năng mà quan trọng hơn là hình thành nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đây cũng là yêu cầu giáo dục toàn diện, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới được đặt ra tại các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và văn hóa.

Trong bối cảnh mới, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò của người thầy không những không giảm đi mà càng trở nên quan trọng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, công nghệ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Càng có nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng có nhiều nguồn tri thức, người học càng cần được định hướng để biết suy nghĩ độc lập, có phương pháp tự học, tinh thần học tập suốt đời và khả năng lựa chọn điều đúng đắn.

Bởi vậy, nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục, không ngừng tự học, học tập suốt đời; đồng thời tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức và lối sống cho học sinh, sinh viên. Trước khi trở thành công dân số, công dân toàn cầu, mỗi người trẻ cần được rèn luyện để trở thành một người Việt Nam có bản lĩnh, cốt cách và trách nhiệm.

Những giá trị như yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo cần được nuôi dưỡng từ trong nhà trường, gia đình và đời sống xã hội. Người thầy không chỉ truyền đạt những giá trị ấy bằng bài giảng mà còn bằng chính nhân cách, hành động và cách ứng xử hằng ngày.

Tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm cống hiến

Nhấn mạnh ý nghĩa của nghề dạy học, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, có những điều thầy cô trao đi hôm nay phải nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy niềm ham học hay sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa, làm thay đổi cuộc đời các em.

Vì vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, tình yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của người thầy được thể hiện sâu sắc qua những thay đổi tích cực đối với học trò, nhà trường và cộng đồng. Mỗi nhà giáo cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, là tấm gương về đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử.

Đại diện lãnh đạo TƯ, bộ, ngành chụp hình lưu niệm với các nhà giáo tiêu biểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh năm 2026. Ảnh: Moet

Tuy nhiên, để nhà giáo thực hiện tốt sứ mệnh của mình, bên cạnh nỗ lực của mỗi cá nhân, rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của cả hệ thống chính trị, gia đình và xã hội.

Dẫn lại thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027: “Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh yêu cầu chăm lo đội ngũ nhà giáo bằng những điều kiện cụ thể, thiết thực.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu; duy trì sĩ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để hạn chế tình trạng quá tải. Nhà giáo cần được dành thời gian và điều kiện cần thiết cho công việc chuyên môn, thay vì bị phân tán sức lực vào những cuộc họp, hội nghị và công việc hành chính không cần thiết.

Khi được giảm bớt những áp lực không thuộc chuyên môn, thầy cô sẽ có thêm thời gian quan tâm đến từng học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục. Thông điệp này cũng đặt ra yêu cầu nhìn nhận việc chăm lo nhà giáo không chỉ ở chính sách đãi ngộ mà còn ở môi trường làm việc, điều kiện dạy học và sự tôn trọng đối với nghề nghiệp.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng dành sự tri ân tới những thầy cô chưa một lần được xướng tên trên các sân khấu tuyên dương nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

Với các nhà giáo được tuyên dương, Thứ trưởng mong muốn các thầy cô tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách giáo dục. Đồng thời, mỗi nhà giáo cần tiếp tục là tấm gương tận tụy, hết lòng vì học sinh, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và xã hội tin yêu, trân trọng.

“Thành công của giáo dục, suy cho cùng không chỉ được đo bằng những báo cáo hay con số mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của chính những người thầy”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục trên cả nước. Trong số này có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Điểm chung của các nhà giáo được vinh danh không chỉ là những danh hiệu, thành tích mà trước hết là những đóng góp cụ thể đối với người học. Từ năm 2017 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động này góp phần ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, đồng thời lan tỏa kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả. Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.