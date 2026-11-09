Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Liên Hương

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo (bên phải); Trần Sinh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Hương dự ngày hội

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham dự ngày hội.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (hàng đầu bên trái); Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng dự ngày hội

Dự ngày hội còn có các đồng chí: Trần Sinh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Hương; Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng đông đảo cán bộ, chức sắc, người có uy tín và Nhân dân địa phương.

Sư cả Thường Xuân Hữu đóng góp ý kiến xây dựng quê hương tại ngày hội

Thôn Lạc Trị hiện có gần 1.100 hộ với 4.340 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75% dân số, chủ yếu là đồng bào Chăm. Người dân trong thôn chủ yếu sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của Ban điều hành thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được triển khai với sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Bà con trong thôn tham dự ngày hội

Năm 2026, người dân đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên tổng diện tích đất nông nghiệp 260 ha, trong đó có 255 ha trồng lúa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần bảo tồn những nét đẹp truyền thống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Qua bình xét, trên 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100% và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Bà con trong thôn tham dự ngày hội

Tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được phát huy thông qua các hoạt động vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, thôn có 2 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Những việc làm thiết thực đã góp phần cải thiện đời sống người dân, củng cố tình làng nghĩa xóm và tăng cường sự gắn bó trong khu dân cư.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh bày tỏ vui mừng trước những đổi thay trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Lạc Trị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn sự đoàn kết giữa các dân tộc.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh tặng quà cho người có uy tín

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, văn hóa Chăm là bộ phận đặc sắc, có bề dày lịch sử và đóng góp quan trọng vào kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian và các giá trị truyền thống không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn cần sự chung tay của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, nghệ nhân và thế hệ trẻ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh tặng quà cho các vị chức sắc

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh mong muốn đồng bào Chăm tiếp tục phát huy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống và những phong tục tốt đẹp. Các giá trị văn hóa cần được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống hiện đại, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn thôn

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa Chăm; khuyến khích người dân chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và chăm lo việc học tập của con em. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, người có uy tín và các vị chức sắc, chức việc cần tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh đề nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh tặng 20 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo Phú Lạc

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tham mưu, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Quang cảnh ngày hội

Dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh cũng tặng quà cho các vị chức sắc, người có uy tín; tặng quà cho 13 hộ nghèo trên địa bàn thôn và trao tặng 20 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo Phú Lạc.