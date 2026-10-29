Thứ trưởng Tạ Quang Đông viếng, tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo

Tại Lễ viếng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của cố Thủ tướng Fukuda Yasuo, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới nhân dân Nhật Bản và gia quyến.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo

Thứ trưởng nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của cố Thủ tướng đối với sự phát triển của Nhật Bản, cũng như những dấu ấn sâu sắc của ông trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có các lĩnh vực VHTTDL.

Cố Thủ tướng Fukuda Yasuo là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, một chính khách có nhiều đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Triết lý ngoại giao “Từ trái tim đến trái tim” cùng Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản tháng 11.2007 gắn với dấu ấn của ông đã góp phần tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm và ủng hộ quý báu mà cố Thủ tướng Fukuda Yasuo dành cho Việt Nam sẽ luôn được nhân dân Việt Nam trân trọng và khắc ghi.

Trong những dòng tưởng niệm, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ tin tưởng những giá trị, tâm huyết và di sản mà cố Thủ tướng Fukuda Yasuo để lại sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy, trở thành nguồn động viên để các thế hệ tiếp nối vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng đồng thời gửi lời chia sẻ sâu sắc, mong muốn nhân dân Nhật Bản và gia quyến sớm vượt qua nỗi đau mất mát, tiếp tục xây dựng đất nước Nhật Bản ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, hiện thực hóa những tâm nguyện mà cố Thủ tướng đã dành nhiều tâm huyết vun đắp.