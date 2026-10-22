Thứ trưởng Phan Thị Thắng: Xuất khẩu xanh mở rộng thị trường quốc tế

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu

Chiều 22/10, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO (số A19 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh), Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 - HCM City Export 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 đến 24/10, tạo không gian kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự sự kiện.

Hội chợ quy tụ hơn 750 doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, nông sản, hàng tiêu dùng, dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, nội thất và công nghiệp hỗ trợ. Đây là những ngành hàng có tiềm năng mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng và gia tăng hoạt động xuất khẩu.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường toàn cầu tiếp tục biến động phức tạp, phát triển xuất khẩu bền vững gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 434,32 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888,04 tỷ USD, tăng 30,4%. Riêng tháng 9/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 59,51 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay; cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu trở lại 1,3 tỷ USD.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn, đầu tàu tăng trưởng, đồng thời là trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Thành phố giữ vai trò tiên phong trong triển khai các định hướng chiến lược của ngành Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc HCM City Export 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh đạt gần 75,74 tỷ USD, tăng 10,26%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố có thêm dư địa phát triển về công nghiệp, cảng biển và logistics, tạo điều kiện củng cố vai trò trung tâm xuất khẩu lớn của cả nước.

Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ, mở rộng kết nối số

Đánh giá về Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026, Bộ Công Thương ghi nhận ý nghĩa thực tiễn của sự kiện trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với Thứ trưởng Phan Thị Thắng và các đại biểu tại sự kiện.

Với quy mô khoảng 750 gian hàng và hơn 100 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham gia, hội chợ năm nay có hai điểm mới nổi bật được Bộ Công Thương đánh giá cao.

Thứ nhất là mô hình “xuất khẩu tại chỗ”, đưa nhà mua hàng quốc tế đến trực tiếp nhà máy, vùng nguyên liệu để kiểm chứng năng lực sản xuất. Cách làm này góp phần rút ngắn khoảng cách từ trưng bày sản phẩm đến đàm phán và ký kết đơn hàng.

Thứ hai là mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến (O2O), được triển khai thông qua hoạt động triển lãm tại WTC EXPO song song với triển lãm số, livestream và kết nối thương mại điện tử xuyên biên giới. Qua đó, cơ hội giao thương được duy trì và mở rộng sau ba ngày diễn ra hội chợ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ.

Bộ Công Thương ghi nhận sự chủ động của UBND TP. Hồ Chí Minh cùng sự phối hợp của Sở Công Thương, các sở, ban, ngành và hiệp hội ngành hàng trong việc tổ chức, duy trì và nâng tầm chuỗi sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với ngành Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Để phát huy hiệu quả hội chợ, Thứ trưởng Phan Thị Thắng kỳ vọng doanh nghiệp Việt Nam chủ động tận dụng các ưu đãi từ những hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới; nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng tuần hoàn, xanh hóa.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp, hoàn thiện khung khổ pháp lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về logistics, khơi thông dòng chảy thương mại và mở rộng thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự tham gia của các cơ quan ngoại giao, đoàn mua hàng quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, hội chợ sẽ thành công, mở ra thêm cơ hội hợp tác, tạo giá trị gia tăng cho các bên tham gia, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành Công Thương và nền kinh tế đất nước.