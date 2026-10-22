Thứ trưởng Phan Thị Thắng: Ngành Công Thương phía Nam tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo đà cho năm 2027

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, thảo luận giải pháp hoàn thành kế hoạch năm và thống nhất chương trình phối hợp năm 2027.

Sản xuất công nghiệp, bán lẻ duy trì đà tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 diễn ra sáng 22/10/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ghi nhận những kết quả ngành Công Thương các địa phương đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn khu vực tăng 12,9%, cao hơn mức bình quân 12,3% của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 16,5%, cao hơn mức tăng 13,4% của cả nước và chiếm 48,2% quy mô thị trường cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 138,4 tỷ USD, tăng 10,9%, chiếm 31,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Hạ tầng công nghiệp, thương mại và năng lượng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nhiều địa phương đã kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm RISEP, sản phẩm OCOP, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các hiệp định thương mại tự do và ứng dụng thương mại điện tử.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị

Thứ trưởng Phan Thị Thắng ghi nhận các cách làm như mô hình quản lý thị trường gắn với dữ liệu tại Tây Ninh; kết nối nguồn hàng và hệ thống phân phối tại TP. Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức xúc tiến thương mại và bán hàng trên môi trường số tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Tăng trưởng xuất khẩu của vùng đạt 10,9%, thấp hơn mức tăng 24,5% của cả nước; tiến độ triển khai các dự án nguồn điện, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và hạ tầng logistics chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ nội địa hóa, chế biến sâu còn hạn chế; tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên môi trường số vẫn diễn biến phức tạp.

Triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026 và năm 2027

Để bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo đà cho năm 2027, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các Sở Công Thương tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, quản trị mục tiêu và kịch bản điều hành quý IV. Các Sở Công Thương rà soát kỹ từng chỉ tiêu ngành, gồm chỉ số sản xuất công nghiệp, bán lẻ, xuất khẩu và điện thương phẩm; thiết lập cơ chế giám sát theo tuần, tháng đối với các nhóm doanh nghiệp, dự án lớn có khả năng đóng góp ngay vào sản lượng từ nay đến cuối năm. Với các chỉ tiêu có nguy cơ khó đạt, chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố phương án, giải pháp bù đắp khả thi, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2027 bám sát năng lực thực tế.

Hai là, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư. Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền địa phương đối với các dự án công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và dự án nguồn, lưới điện. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ hướng dẫn trực tiếp, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục thẩm định, không để tồn đọng hồ sơ quá thời hạn quy định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Công Thương) Bùi Huy Sơn; Giám đốc Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ điều hành phần tham luận, thảo luận tại Hội nghị

Ba là, bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu. Các Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với ngành điện xây dựng phương án vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa bão lũ và cao điểm sản xuất cuối năm; ưu tiên cấp điện ổn định cho các khu, cụm công nghiệp và dự án sản xuất lớn. Đồng thời, đổi mới công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối và thương nhân đầu mối, đại lý xăng dầu; chủ động phương án dự trữ, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung cục bộ trong mọi tình huống.

Bốn là, phát triển bền vững thị trường trong nước, tăng cường quản lý thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. Chủ động phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu, triển khai sớm chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2027; đẩy mạnh kết nối cung cầu với hệ thống phân phối lớn, đưa hàng về vùng nông thôn, biên giới, hải đảo. Phát triển thương mại điện tử gắn với kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc; tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết.

Năm là, tập trung tăng tốc xuất khẩu và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Các địa phương chủ động nắm bắt đơn hàng, nhu cầu nguyên liệu, vận tải và thay đổi chính sách tại các thị trường lớn; phối hợp với hệ thống Thương vụ và các đơn vị thuộc Bộ để cảnh báo sớm, hướng dẫn xuất xứ, ứng phó điều tra phòng vệ thương mại. Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP; khai thác thị trường Halal; nâng cao tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chế biến đối với gạo, thủy sản, nông sản; mở rộng thị trường cho dệt may, da giày, đồ gỗ và các sản phẩm công nghiệp. Hoạt động xúc tiến thương mại phải gắn với nhà mua hàng, kênh phân phối và hợp đồng cụ thể.

Các đại biểu tham dự Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026

Sáu là, thực chất hóa liên kết vùng bằng các sản phẩm cụ thể. Khẩn trương hình thành các chuỗi liên kết giữa các địa phương trong vùng; kết nối vùng nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ với hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics và hạ tầng cảng biển; phát huy vai trò đầu mối kết nối tiêu thụ, xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh. Mỗi Sở Công Thương nghiên cứu lựa chọn từ 1 đến 2 dự án, chương trình liên kết trọng điểm để đưa vào kế hoạch công tác năm 2027.

Bảy là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện chia sẻ, kết nối dữ liệu ngành giữa Bộ Công Thương và các địa phương nhằm phục vụ công tác điều hành đồng bộ.

Tăng cường phối hợp, cụ thể hóa kết luận thành kế hoạch hành động

Về tổ chức thực hiện, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm; chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở Công Thương trong triển khai nhiệm vụ. Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp thu ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo.

Đối với các Sở Công Thương, Thứ trưởng đề nghị cụ thể hóa nội dung kết luận thành kế hoạch của địa phương, báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện; thường xuyên trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ khi phát sinh vướng mắc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trao cờ đăng cai cho ông Vũ Ngọc Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đồng Nai, đại diện địa phương đăng cai Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIII - năm 2027.

Hội nghị thống nhất thành phố Đồng Nai là địa phương đăng cai Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIII - năm 2027, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thực hiện.