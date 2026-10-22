Thứ trưởng Phan Thị Thắng nêu 5 nhóm vấn đề trọng tâm của ngành Công Thương khu vực phía Nam

Toàn cảnh Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, tổ chức sáng 22/10 tại TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 22/10, tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để Bộ và các địa phương cùng đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2026, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm, giải quyết những việc cần làm ngay trong quý IV và thống nhất chương trình phối hợp năm 2027.

6/8 chỉ tiêu cơ bản bám sát hoặc vượt mục tiêu

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương có không gian phát triển rộng hơn, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với yêu cầu cao hơn về phân cấp, chất lượng phục vụ doanh nghiệp và phối hợp giữa các ngành.

Năm 2026, Chính phủ giao ngành Công Thương những mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, gồm: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12 - 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15 - 16%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13 - 15%. Cùng với đó là việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm cung ứng năng lượng và thúc đẩy thương mại điện tử.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026.

Đánh giá kết quả 9 tháng, Thứ trưởng cho biết, “6/8 chỉ tiêu cơ bản bám sát hoặc vượt mức mục tiêu đề ra, còn 2 chỉ tiêu tiếp tục phải tăng tốc từ nay đến cuối năm”, gồm chỉ tiêu về tốc độ tăng công suất nguồn điện và tăng trưởng thương mại điện tử B2C.

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Thứ trưởng nhấn mạnh cần sự chung sức của toàn ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương với Sở Công Thương các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, khu vực phía Nam giữ vai trò hết sức quan trọng với quy mô sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng, xuất khẩu và tiềm năng năng lượng lớn. “Mỗi dự án được tháo gỡ vướng mắc, mỗi năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành, mỗi thị trường được mở rộng tại khu vực đều đóng góp trực tiếp vào kết quả chung của ngành”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nêu rõ.

5 nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm.

Một là, rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, đánh giá thực chất từng chỉ tiêu, chỉ rõ các dự án, doanh nghiệp có thể bù đắp sản lượng và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.

Hai là, xác định rõ vướng mắc, phân loại rõ thẩm quyền giải quyết để sớm đưa các dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng logistics vào vận hành.

Ba là, bàn giải pháp bảo đảm nguồn hàng, xăng dầu, bình ổn giá cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn xanh và các biện pháp phòng vệ thương mại.

Bốn là, thực chất hóa liên kết vùng thành những việc có thể triển khai. Thứ trưởng mong các địa phương trao đổi thẳng về kết nối vùng nguyên liệu với chế biến, hệ thống kho lạnh, cảng và trung tâm logistics; về vai trò của TP. Hồ Chí Minh trong phân phối, xúc tiến và đưa hàng hóa của các địa phương ra thị trường trong nước, quốc tế.

Năm là, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ và địa phương khi thực hiện phân cấp, phân quyền và quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các kiến nghị về điện, khuyến công, xuất khẩu, thương mại điện tử và quản lý thị trường cần được nêu rõ căn cứ, tình huống thực tế và hướng đề xuất xử lý để các đơn vị thuộc Bộ trả lời cụ thể, dứt điểm.

Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị...