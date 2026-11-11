Thứ trưởng Phan Thị Thắng dự lễ kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển IUH

Tăng năng lực đào tạo, nghiên cứu ứng dụng

Sáng 11/11, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển (11/11/1956 - 11/11/2026), đánh dấu hành trình đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và các đại biểu tham dự sự kiện.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự sự kiện.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Lê An Hải, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, đối tác và các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng IUH cho biết, ngày 11/11/1956, Trường Huấn nghiệp Gò Vấp được thành lập, đặt nền móng cho IUH. Từ cơ sở đào tạo nghề, trường từng bước phát triển thành đại học đa ngành.

Theo PGS.TS Phan Hồng Hải, tinh thần thực học, thực hành là giá trị xuyên suốt quá trình phát triển nhà trường. Từ đào tạo công nhân kỹ thuật đến nguồn nhân lực chất lượng cao, IUH kết hợp thực hành với khoa học, công nghệ và đổi mới phương pháp đào tạo.

PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng IUH.

Một trong những định hướng trọng tâm của IUH là nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đầu tư phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng mô phỏng và không gian học tập ứng dụng. Đây là môi trường để sinh viên thực hành, tiếp cận công nghệ và giải quyết các vấn đề từ thực tiễn sản xuất.

Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường học tập theo dự án và gắn kết doanh nghiệp. Năm 2026, IUH đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn QAA của Vương quốc Anh.

Song song với đào tạo, trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển các nhóm nghiên cứu, nâng cao chất lượng công bố và thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp. Định hướng là tăng tính ứng dụng, đưa kết quả nghiên cứu vào giải quyết vấn đề thực tiễn, phát triển sản phẩm và thương mại hóa công nghệ.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể IUH.

PGS.TS Phan Hồng Hải nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học cần hướng đến tạo ra công nghệ, giải pháp cho doanh nghiệp và sản phẩm có khả năng ứng dụng, thay vì dừng ở công bố học thuật. Đây là bước tiếp nối tinh thần thực học, thực hành trong bối cảnh yêu cầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng cao.

Bên cạnh đào tạo và nghiên cứu, IUH duy trì các hoạt động phục vụ cộng đồng, phối hợp với địa phương và triển khai chương trình hướng đến phát triển bền vững.

Hướng tới năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, IUH đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học hiện đại, chất lượng cao, có uy tín và năng lực hội nhập quốc tế. Đào tạo ứng dụng, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ được xác định là những trụ cột phát triển.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao tặng Cờ truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh cho nhà trường.

Để thực hiện mục tiêu, trường định hướng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới quản trị đại học, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp.

Theo Hiệu trưởng IUH, 70 năm phát triển là nền tảng để nhà trường bước vào giai đoạn mới, chủ động đáp ứng yêu cầu về nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nền kinh tế.

Gắn đào tạo với nhu cầu phát triển công nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ghi nhận, biểu dương những thành tựu nhà trường đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển; đồng thời đề nghị trường tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Theo Thứ trưởng, từ một cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật, IUH đã phát triển thành trường đại học có quy mô lớn, thế mạnh trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, từng bước khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành Công Thương và đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.

Thứ trưởng đánh giá, giai đoạn phát triển mới của đất nước cũng như ngành Công Thương đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, IUH cần tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ sở giáo dục đại học chủ lực của Bộ Công Thương, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển của ngành.

Theo đó, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học cần gắn với yêu cầu thực tiễn, lấy chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả nghiên cứu và những đóng góp thiết thực cho ngành, cho doanh nghiệp làm thước đo.

Nhà trường đồng thời phải nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, quản trị đại học và đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học; phát triển phù hợp với định hướng chiến lược phát triển giáo dục đại học và yêu cầu phát triển ngành Công Thương trong giai đoạn mới. Để thực hiện yêu cầu này, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu IUH tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển, xác định rõ vị trí, sứ mạng và đóng góp của nhà trường đối với ngành Công Thương. Các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu cần gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và chuyển đổi công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Thứ trưởng lưu ý, IUH cần lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm, tránh phát triển dàn trải; khẳng định vai trò bằng năng lực, sản phẩm và kết quả cụ thể.

Thứ hai, lấy chất lượng đào tạo làm trọng tâm. Nhà trường cần đổi mới đào tạo theo nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp, chú trọng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có năng lực thực hành, làm chủ và ứng dụng công nghệ. Cùng với đó, chủ động thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển giáo dục đại học, đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đội ngũ và điều kiện bảo đảm chất lượng. Việc phát triển quy mô phải phù hợp với năng lực thực tế, gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo.

Thứ ba, tạo chuyển biến thực chất trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Thứ trưởng đề nghị IUH tăng cường liên kết với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; chủ động tiếp nhận, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo IUH và các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt “Quả cầu tri thức - Khởi đầu hành trình phát triển mới của IUH”.

Đặc biệt, nhà trường cần phát huy lợi thế của Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam; gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng, sản xuất và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Mỗi nhiệm vụ nghiên cứu phải hướng đến sản phẩm có địa chỉ ứng dụng và hiệu quả rõ ràng.

Thứ tư, nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo trong tổ chức thực hiện. Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần phát huy đoàn kết, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực; cụ thể hóa các định hướng thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch khả thi, phân công rõ trách nhiệm, định kỳ đánh giá kết quả.

Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đồng thời yêu cầu nhà trường chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh, kỷ niệm 70 năm thành lập là dịp nhìn lại truyền thống, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới với trách nhiệm và yêu cầu cao hơn. Thứ trưởng tin tưởng IUH tiếp tục phát triển vững chắc, khẳng định chất lượng, vị thế và đóng góp thiết thực cho ngành Công Thương và đất nước.