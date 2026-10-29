Thứ trưởng Phan Thị Thắng: Đào tạo nhân lực phải sát nhu cầu ngành

Xây dựng chiến lược đào tạo ngành Công Thương

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2025 - 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 chiều 29/10, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh yêu cầu các trường thuộc Bộ phải chủ động thích ứng với quá trình sắp xếp tổ chức, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của toàn ngành.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, việc sắp xếp hệ thống cơ sở đào tạo đang được triển khai theo chủ trương của Đảng và kế hoạch của Chính phủ. Đối với khối đại học, định hướng sắp xếp đã được xác định và các trường đang xây dựng đề án. Trong khi đó, với khối cao đẳng, phương án xác định là chuyển giao về địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bộ Công Thương mong muốn duy trì một số trường đại học và cơ sở đào tạo có tính đặc thù để phục vụ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành. Tuy nhiên, việc tổ chức, sắp xếp phải tuân thủ định hướng chung. Vì vậy, các trường cần chủ động thích ứng với sự thay đổi về đầu mối quản lý, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho hay, việc chuyển giao về địa phương chủ yếu làm thay đổi đầu mối quản lý về tổ chức, nhân sự và ngân sách; mục tiêu đào tạo các ngành nghề đặc thù của ngành vẫn cần được duy trì. Các trường cần giữ mối liên hệ với Bộ để tiếp tục tham gia đào tạo nhân lực theo yêu cầu của từng lĩnh vực.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực chung cho toàn ngành trong năm 2027. Quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành đang được khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ triển khai định hướng đào tạo nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển của từng lĩnh vực.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho các đơn vị.

Theo Thứ trưởng, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ hiện đảm nhiệm nhiều ngành nghề liên quan đến năng lượng, khoáng sản, kỹ thuật, thương mại và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, toàn ngành chưa có chiến lược đào tạo tổng thể, cụ thể để định hướng nhu cầu nhân lực và phân bổ nhiệm vụ đào tạo giữa các trường, địa phương.

Để khắc phục tình trạng này, Vụ Tổ chức cán bộ được giao làm đầu mối xây dựng chiến lược, phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp, khoáng sản, điện lực, dầu khí và những lĩnh vực liên quan nhằm xác định nhu cầu nhân lực cụ thể. Từ đó, ngành xác định lĩnh vực cần đào tạo, địa bàn có nhu cầu và cơ sở đào tạo phù hợp, tăng cường phối hợp giữa các trường với địa phương.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các trường đại học, cao đẳng chủ động tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng định hướng đào tạo sát với nhu cầu thực tế. Việc xác định rõ nhu cầu nhân lực của từng lĩnh vực sẽ tạo cơ sở để các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo và nâng cao chất lượng đầu ra.

Lãnh đạo Bộ Công Thương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các đơn vị.

Đối với các trường chuyển về địa phương, Thứ trưởng mong muốn các cơ sở tiếp tục tham gia chiến lược đào tạo chung của ngành Công Thương, qua đó phát huy vai trò trong đào tạo nhân lực cho những lĩnh vực đặc thù, đồng thời duy trì sự gắn kết với cơ quan quản lý ngành ở Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết quả đào tạo với thực tiễn và nhu cầu sử dụng lao động tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Các trường cần chú trọng chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường kỹ năng thực hành, nâng cao hiệu quả đào tạo và khả năng giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp.

Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các trường trong công tác tuyển sinh, hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội, cũng như từng bước nâng cao mức độ tự chủ tài chính. Trong thời gian tới, các cơ sở đào tạo cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức đào tạo và phân bổ nhiệm vụ hợp lý giữa những trường có ngành nghề, địa bàn hoạt động tương đồng, tránh cạnh tranh tuyển sinh trong nội bộ hệ thống.

Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ trao bằng khen cho các đơn vị.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Bộ Công Thương sẽ phát huy mạng lưới thương vụ ở nước ngoài cùng các đơn vị xúc tiến thương mại, quản lý thị trường nước ngoài, thương mại đa biên, công nghiệp và khoa học, công nghệ để hỗ trợ các trường tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị nghiên cứu đưa nội dung hợp tác đào tạo vào các chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với các nước, tạo thêm cơ hội để giảng viên học tập, tiếp cận kiến thức và công nghệ mới, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và những ngành nghề đang phát triển.

Cùng với đó, các trường cần tăng cường trao đổi với doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực, kỹ năng nghề nghiệp và yêu cầu tuyển dụng để điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương tại địa phương, các trường cần chủ động phối hợp với sở Công Thương và cơ quan liên quan, xây dựng chương trình ngắn hạn theo nhu cầu thực tế, trong đó có thể nghiên cứu các lĩnh vực logistics, thương mại và quản lý nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Công Thương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho các đơn vị.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Thông tin tại hội nghị, ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương công tác này, từng bước tinh gọn mạng lưới trường cao đẳng trực thuộc.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chuyển giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý vẫn cần được làm rõ đối với những lĩnh vực đặc thù. Đối với Bộ Công Thương, việc xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù cần căn cứ quy định hiện hành, trong đó có Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP ngày 26/9/2026 về việc xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp, tổ chức lại; đồng thời xem xét tình hình thực tiễn.

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Cùng với việc hoàn thiện phương án sắp xếp, ông Trần Thanh Đạm đề nghị Bộ Công Thương quan tâm đầu tư tập trung hơn cho những trường được giữ lại, tạo điều kiện để các cơ sở phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện tốt vai trò cung ứng nhân lực cho các lĩnh vực thuộc ngành.

Lãnh đạo Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục tái cấu trúc, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo chiều sâu. Sau sắp xếp, nguồn lực đầu tư cần được tập trung hơn cho những trường tiếp tục hoạt động, tạo điều kiện phát triển năng lực đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực của từng lĩnh vực.

Đối với các cơ sở đào tạo, yêu cầu đặt ra là đổi mới quản trị nhà trường, hiện đại hóa công tác quản lý trên nền tảng chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Công tác quản lý chuyên môn cần gắn với quản lý nhân sự, tài chính, đồng thời chú trọng tuyển sinh, đào tạo nhân lực chất lượng cao, cập nhật ngành nghề mới và kỹ năng tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là các ngành thuộc khối STEM.

Cùng với đổi mới chương trình và phương thức đào tạo, việc phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cần được quan tâm đúng mức, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu phù hợp và đạt chuẩn trình độ đào tạo. Cơ quan quản lý cũng đề nghị nghiên cứu, triển khai các giải pháp đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác giảng dạy trong giáo dục nghề nghiệp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội; tăng cường hội nhập quốc tế, phát triển kỹ năng nghề, kỹ năng số, ý thức công dân toàn cầu, xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời. Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phát huy vai trò trong đào tạo thường xuyên, đào tạo lại người lao động, nhất là khi Bộ Công Thương có nhu cầu bồi dưỡng nhân lực phục vụ các lĩnh vực quản lý.

Ông Trần Thanh Đạm đồng thời đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục đồng hành với các cơ sở đào tạo trong tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và tổ chức hoạt động sau sắp xếp. Các trường cần chủ động phản ánh những vướng mắc, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung để cơ quan quản lý xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đào tạo.

Ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường và đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai những nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương.

Theo ông Trần Quang Huy, việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới sẽ gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển chung của ngành, đồng thời phát huy thế mạnh của các cơ sở đào tạo và đội ngũ nhân lực hiện có. Mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành mà còn nâng cao sự ghi nhận của xã hội đối với những đóng góp của các cơ sở đào tạo cho ngành Công Thương nói riêng và đất nước nói chung.

Tại hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao: Cờ thi đua của Bộ Công Thương, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho các cá nhân và các trường đại học, cao đăng trực thuộc Bộ.