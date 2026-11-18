Lễ đón nhận diễn ra trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đến dự, chúc mừng và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đại diện chính quyền địa phương cùng các đại biểu, khách mời và đối tác của HaUI.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng các đại biểu tham dự sự kiện.

Năm ngôi sao là lời cam kết về chất lượng

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Kiều Xuân Thực, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, bày tỏ niềm vinh dự khi nhà trường đón nhận chứng nhận 5 sao UPM ở hạng mục “Đại học ứng dụng định hướng đổi mới sáng tạo”.

“Việc đón nhận chứng nhận vào dịp tri ân nhà giáo cũng nhắc nhở mỗi thành viên rằng chất lượng của đại học trước hết được tạo nên bởi chất lượng công việc và tinh thần trách nhiệm của từng người. Năm ngôi sao không phải là đích đến. Đó là một lời cam kết”, PGS.TS Kiều Xuân Thực khẳng định.

Với trách nhiệm của người đứng đầu, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định ba ưu tiên mà nhà trường sẽ cùng theo đuổi.

Thứ nhất, mỗi sinh viên phải được phát triển tốt nhất khả năng của mình. Có sinh viên sớm bộc lộ tài năng, có em cần thêm thời gian và sự động viên. Một nền giáo dục có chiều sâu phải nhìn thấy những tiềm năng đang hình thành, đồng thời đặt ra yêu cầu đủ cao để người học vươn lên.

Thứ hai, nhà giáo phải là trung tâm của mọi đổi mới. Muốn thầy cô làm mới bài giảng, làm chủ công nghệ và dấn thân nghiên cứu, trách nhiệm trước hết thuộc về công tác lãnh đạo, quản lý. Nhà trường sẽ tiếp tục cải cách hành chính, số hóa quy trình để giảng viên có thêm thời gian thực chất dành cho giảng dạy và nghiên cứu.

Thứ ba, phát huy trọn vẹn sức mạnh của mô hình đại học. Gần một năm kể từ khi chuyển thành đại học, mô hình quản trị của HaUI đã thay đổi căn bản, với bộ máy tinh gọn từ 40 đầu mối xuống còn 24 đầu mối. Trong đại học có các trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp; số sinh viên quốc tế đến học tập ngày càng tăng.

Theo PGS.TS Kiều Xuân Thực, đây là nền móng mới và nhiệm vụ tiếp theo là làm cho nền móng ấy tạo ra giá trị. Mô hình đại học phải mở ra các nhóm nghiên cứu liên ngành, phòng thí nghiệm dùng chung, những chương trình gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đưa ý tưởng trên giảng đường trở thành sản phẩm, giải pháp phục vụ cuộc sống. Khi mỗi đơn vị đặt mục tiêu chung vào từng quyết định, sức mạnh của đại học sẽ lớn hơn nhiều so với tổng các đơn vị riêng lẻ.

PGS.TS Kiều Xuân Thực - Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

HaUI xác định con đường trở thành đại học định hướng đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến năm 2035 nằm trong nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á. Ba giá trị “Kỹ nghệ – Khát vọng – Kiến tạo” là định hướng cho hành trình ấy: Kỹ nghệ là sự vững vàng về chuyên môn; Khát vọng là ý chí không ngừng vươn lên; Kiến tạo là những đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước.

Nâng chất lượng nghiên cứu, phát huy năng lực đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Nhà giáo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM, Viện Đổi mới sáng tạo UPM khẳng định: “Sau nhiều giai đoạn đánh giá, kiểm chứng, HaUI không chỉ duy trì danh hiệu 5 sao dành cho đại học ứng dụng mà còn tiếp tục nâng cao kết quả. Nếu lần đánh giá trước, HaUI đạt hơn 750 điểm trên thang điểm 1.000 thì lần này, số điểm đã tiến gần mức 800. Kết quả đó đạt được trong điều kiện các chỉ số đánh giá ngày càng khắt khe. Bộ chỉ số UPM cũng được điều chỉnh theo yêu cầu phát triển và chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, song nhà trường vẫn đáp ứng”.

Chúc mừng những thành tựu của HaUI, GS.TS Nguyễn Hữu Đức đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp tới các thầy cô và gia đình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ông mong đội ngũ nhà giáo tiếp tục giữ nhiệt huyết, thắp sáng ngọn đuốc tri thức, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường và giáo dục đại học.

Ông cho biết, hệ thống xếp hạng đối sánh UPM được phát triển dựa trên năm triết lý: đề cao tinh thần khởi nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thực hiện đào tạo cá thể hóa; thúc đẩy chuyển đổi số; nuôi dưỡng những giá trị đạo đức mới. Trên tinh thần đó, nhiều chỉ số của HaUI đã có bước phát triển nhanh.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Nhà giáo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM, Viện Đổi mới sáng tạo UPM.

Về công bố quốc tế, trong chu kỳ 5 năm trước, nhà trường có hơn 600 bài báo; đến chu kỳ 5 năm vừa qua, con số này đã đạt gần 2.000 bài, cao gấp hơn 3 lần. Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, đây là mức tăng trưởng rất tốt, vượt mức tăng chung của các trường đại học Việt Nam.

Trong số đó, tỷ lệ bài báo thuộc nhóm 10% được trích dẫn nhiều nhất thế giới đạt khoảng 8–9%. Nhà trường cũng có các bài báo được công bố trên những tạp chí thuộc nhóm 10% hàng đầu thế giới. Số lượt trích dẫn trung bình trên mỗi bài báo của HaUI đạt khoảng 8, cao hơn mức trung bình 5,4 của các trường đại học châu Á theo tính toán của hệ thống UPM.

Bên cạnh tỷ lệ bài báo có hợp tác quốc tế, ông đặc biệt quan tâm đến những công bố được thực hiện bằng nội lực. Trong gần 2.000 bài báo của HaUI, có tới 78% chỉ đứng tên các tác giả của nhà trường và các tác giả Việt Nam. Đây là chỉ số cho thấy năng lực nghiên cứu bằng nội lực đang phát triển tốt.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm các chỉ số phản ánh rõ hơn năng lực đổi mới sáng tạo, bên cạnh số lượng bài báo, lượt trích dẫn và chính sách thưởng dựa trên những kết quả đó.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân: PGS.TS Vũ Đình Khoa và PGS.TS Lê Trọng Vĩnh.

Về sở hữu trí tuệ, ông đánh giá HaUI đã có sự thay đổi rõ rệt so với lần đánh giá trước. “Trước đó, các kết quả về bằng sáng chế, giải pháp hữu ích còn ít; một số kết quả là sản phẩm đồng tác giả với các trường đại học Hàn Quốc. Đến lần đánh giá này, mỗi năm nhà trường đã có khoảng 3–5 kết quả về sở hữu trí tuệ”, GS. TS Nguyễn Hữu Đức cho hay.

Về chuyển đổi số, ông đánh giá cao hệ thống LMS và hệ thống quản trị mà HaUI đã xây dựng. Nhiều trường đại học đã đến học tập kinh nghiệm, đồng thời mong muốn mua, tiếp nhận chuyển giao các kết quả này. Tuy nhiên, suốt 5 năm qua, việc chuyển giao còn gặp nút thắt do các hệ thống được triển khai bằng nguồn ngân sách nhà nước, dẫn đến vướng mắc trong thương mại hóa và chuyển giao cho đơn vị khác.

Bốn định hướng nâng cao chất lượng và vị thế HaUI

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được.

Thứ trưởng đánh giá, trải qua quá trình xây dựng, phát triển, HaUI từng bước khẳng định uy tín, vị thế, đóng góp quan trọng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công Thương và đất nước. Những thành tựu đó là kết tinh của truyền thống đoàn kết, tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại sự kiện.

Trong giai đoạn mới, yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với giáo dục đại học. Ngành Công Thương cần đội ngũ nhân lực có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, tư duy đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Đây vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để HaUI phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của ngành và đất nước. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt bốn định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, coi đây là nền tảng của chất lượng đào tạo và sự phát triển bền vững.

Uy tín của một trường đại học trước hết được tạo dựng từ trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của các thế hệ nhà giáo. Trong bối cảnh giáo dục đổi mới mạnh mẽ, người thầy vừa truyền đạt tri thức, vừa bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy khát vọng học tập và sáng tạo.

Thứ trưởng mong nhà trường tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để giảng viên nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó và tự hào với nghề.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành Công Thương và đất nước. Nhà trường cần tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, gắn chương trình và phương pháp đào tạo với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, cần chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, năng lực thích ứng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cho người học.

Qua đó, đào tạo những thế hệ nhân lực có trình độ, khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác với doanh nghiệp. Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phải thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng, vị thế của đại học. Thứ trưởng đề nghị HaUI tăng cường liên kết với doanh nghiệp, gắn đào tạo và nghiên cứu với những vấn đề của sản xuất, kinh doanh; chú trọng ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thông qua đó, nhà trường góp phần nâng cao năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của ngành Công Thương.

Thứ tư, phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng môi trường đại học nhân văn, giàu bản sắc văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và Ban lãnh đạo Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh, điểm đặc biệt của chương trình là sự gắn kết giữa truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần đại đoàn kết và văn hóa Việt Nam. Nhà trường cần tiếp tục xây dựng môi trường học tập, làm việc đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt; tạo điều kiện để sinh viên từ các vùng miền, dân tộc và quốc gia cùng giao lưu, trưởng thành. Đồng thời, chú trọng bồi đắp lòng yêu nước, lối sống trung thực, giữ chữ tín, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào văn hóa dân tộc, giúp người học tự tin hội nhập, đóng góp cho cộng đồng.

Tại chương trình, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026. Mỗi phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nỗ lực đổi mới không ngừng của đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động. Bởi đằng sau mỗi thành tích chung là công sức của rất nhiều con người, từ giảng đường, trong phòng thí nghiệm và ở cả những vị trí công việc thầm lặng.