Thứ trưởng Phạm Quang Hưng gợi mở 4 nhiệm vụ với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng chúc mừng tập thể Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Đóng góp vào sự phát triển ngành Xây dựng và đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động và người học Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; đồng thời ghi nhận những đóng góp của Nhà trường đối với sự phát triển của ngành Xây dựng và đất nước.

Theo Thứ trưởng, trong 70 năm qua, các thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư trưởng thành từ Trường đã tham gia xây dựng nhiều công trình lớn. Đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học của Trường cũng trực tiếp tham gia tư vấn, thẩm định, giám định, nghiệm thu, góp phần bảo đảm an toàn công trình và hiệu quả đầu tư của Nhà nước.

Theo Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, với thế mạnh về kiến trúc và xây dựng.

Tháng 8 vừa qua, Trường được lựa chọn là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô Hà Nội; đồng thời được giao nhiệm vụ đào tạo kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cho hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Năm 2026, 4 chương trình đào tạo của trường về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, kỹ thuật công nghệ và vật liệu đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá ngoài của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Nhà trường đã ký hơn 200 thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trường thuộc nhóm 10 trường trực thuộc Bộ dẫn đầu về số lượng và tốc độ tăng trưởng công bố quốc tế uy tín, với khoảng 220 bài báo mỗi năm, tăng 800% trong giai đoạn 2016–2026. Số văn bằng bảo hộ trí tuệ tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Ngay tuần trước, Thứ trưởng đã được chứng kiến sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội giành 1 giải Nhất, 6 giải Nhì và 4 giải Ba tại Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

4 nhiệm vụ trọng tâm

Theo Thứ trưởng, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước cần triển khai nhiều công trình lớn trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp và đô thị. Các dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư Việt Nam có năng lực làm chủ công nghệ, chủ trì thiết kế và tổ chức thi công.

Thứ trưởng gợi mở 4 nhiệm vụ trọng tâm đối với Nhà trường. Trước hết là xây dựng tập thể vững mạnh, đổi mới quản trị đại học, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình trước người học và xã hội. Cùng với đó là nâng cao chất lượng chương trình, phương thức đào tạo và đội ngũ; phát huy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và làm chủ công nghệ; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - nhấn mạnh, 70 năm truyền thống đào tạo và 60 năm thành lập là hành trình với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng ghi dấu những thành tựu của các thế hệ thầy và trò.

Theo PGS.TS Hoàng Tùng, qua 7 thập kỷ, Trường hình thành và gìn giữ những giá trị cốt lõi như tinh thần kiên cường, bền bỉ; trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ thầy và trò. Đây là nền tảng để Nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xác định tiếp tục xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới quản trị và tạo điều kiện để người học phát triển.

Theo Hiệu trưởng, để thực hiện mục tiêu này cần sự chung sức, đồng lòng và đóng góp cụ thể của cán bộ, giảng viên và người học, qua đó tiếp tục nâng cao đóng góp của Nhà trường đối với đất nước.

PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trình bày diễn văn kỷ niệm.

Văn nghệ chào mừng.

Trước yêu cầu phát triển đô thị toàn diện, thích ứng với biến đổi khí hậu đặt ra đòi hỏi mới đối với nguồn nhân lực. Với truyền thống và thế mạnh của mình, Thứ trưởng nhấn mạnh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho những lĩnh vực này.