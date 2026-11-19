Thông điệp được Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 19/11.

Theo Thứ trưởng, sự phát triển của công nghệ mở ra cho học sinh nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, kết nối và sáng tạo. Các em cũng có khả năng thể hiện chính kiến mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, giữa thế giới thông tin rộng lớn và không ngừng biến động, người học càng cần được thầy cô hướng dẫn để biết suy nghĩ độc lập, chủ động tự học và có khả năng lựa chọn điều đúng đắn.

Thứ trưởng cho rằng nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục, học tập suốt đời.

Điều đó đặt ra yêu cầu nhà giáo phải tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục, không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn và thích ứng với những thay đổi của thời đại. Quan trọng hơn, mỗi thầy cô phải tiếp tục khẳng định vai trò nêu gương, là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử, để nghề giáo thực sự xứng đáng là "nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý".

Để nhà giáo hoàn thành sứ mệnh đó, ông Thưởng nhấn mạnh ngành giáo dục rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của cả hệ thống chính trị, gia đình và xã hội.

Dẫn lại thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027: "Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn", Thứ trưởng cho rằng cần tạo điều kiện để giáo viên được toàn tâm với công việc chuyên môn.

Nếu gia đình, nhà trường, xã hội chân thành chia sẻ, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể, ngược lại thì công việc của họ còn gian nan.

Theo ông, gia đình, nhà trường và xã hội cần thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau để giảm bớt áp lực trên vai thầy cô. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, thiết bị dạy học tối thiểu và sĩ số học sinh trên lớp theo quy định, tránh để nhà giáo rơi vào tình trạng quá tải.

Đặc biệt, giáo viên cần được giải phóng khỏi những cuộc họp, hội nghị và công việc hành chính không cần thiết, có thêm thời gian quan tâm đến từng học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

"Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh", ông Thưởng nhấn mạnh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu 2026.

Tại buổi lễ, bên cạnh việc chúc mừng 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và vùng miền trên cả nước được tuyên dương, Thứ trưởng cũng dành sự tri ân tới những giáo viên chưa một lần được vinh danh nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, mỗi nhà giáo có một hoàn cảnh và hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Theo ông, thành tựu của người thầy không chỉ được ghi nhận qua công trình nghiên cứu hay giải thưởng mà còn hiện diện trong sự trưởng thành, tiến bộ từng ngày của học trò. Đó cũng là cách vinh quang của nghề giáo được tiếp nối qua các thế hệ.

Với 335 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương dịp này, Thứ trưởng mong họ lan tỏa tinh thần đổi mới, tâm huyết và bản lĩnh để giúp giáo dục Việt Nam có những bước chuyển mạnh mẽ.

Thứ trưởng mong muốn các nhà giáo được tuyên dương tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào quá trình hoàn thiện chính sách giáo dục.

Mỗi thầy cô, bằng sự tận tụy và trách nhiệm, sẽ tiếp tục là tấm gương sáng được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và xã hội trân trọng, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người thầy trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.