Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Quản lý trường học cần 'rõ người, rõ việc'

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm việc với các trường học ở Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Trường học bắt nhịp sau sáp nhập

Chiều 16/9, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã thăm, kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 tại Đắk Lắk.

Cùng đi có Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Thái Văn Tài và đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT; Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Võ Thị Minh Duyên.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Trường THPT Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thành Tâm)

Tại Trường THPT Buôn Ma Thuột, đoàn ghi nhận nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hai trường THPT Buôn Ma Thuột và THPT Lê Quý Đôn sau khi được sắp xếp thành một trường.

Ông Nguyễn Đăng Bồng, Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột cho biết, khối lượng công việc tăng khoảng 2–3 lần. Nhà trường vừa tổ chức lại dữ liệu, vừa chuẩn bị khai giảng và duy trì hoạt động dạy học tại điểm chính, phân hiệu.

“Việc nhiều hơn, áp lực hơn nhưng ban giám hiệu cùng giáo viên, nhân viên đều nỗ lực vì học sinh. Thời gian đầu, tôi thường xuyên đi lại giữa hai điểm trường để kiểm tra. Tới đây, nhà trường sẽ xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho hai phó hiệu trưởng và các bộ phận”, ông Bồng nói.

Ông Nguyễn Đăng Bồng, Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột báo cáo. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo ông Bồng, việc sắp xếp cũng giúp một số giáo viên trước đây chưa dạy đủ định mức được bố trí đủ tiết; chênh lệch về số tiết dạy vượt định mức giữa các môn từng bước được khắc phục.

Ghi nhận nỗ lực của nhà trường, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Sở GD&ĐT quan tâm các kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhân viên.

Sớm phân công nhiệm vụ, ổn định dạy học

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT N’Trang Lơng (phường Thành Nhất), Đoàn công tác nghe đại diện 14 trường chịu tác động từ việc sắp xếp, sáp nhập báo cáo những khó khăn ban đầu.

Ông Nguyễn Đình Huy, Giám đốc Trung tâm GDNN–GDTX Krông Pắc cho biết, Trung tâm hiện có 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại một điểm chính và ba phân hiệu. Phân hiệu xa nhất cách điểm chính khoảng 100km; học viên đến từ 20 xã trong tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Huy, Giám đốc Trung tâm GDNN–GDTX Krông Pắc báo cáo. (Ảnh: Thành Tâm)

Ông Huy kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm có hướng dẫn thống nhất về chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, tạo thuận lợi cho việc đào tạo gắn với nhu cầu việc làm.

Đại diện một số trường trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột trước đây cũng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với địa phương sớm bố trí nhiệm vụ cho cán bộ quản lý dôi dư, giúp đội ngũ yên tâm công tác và ổn định hoạt động dạy học.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là các trường vùng biên giới; đồng thời chia sẻ những khó khăn khi nhiều cơ sở giáo dục được sắp xếp thành đơn vị có quy mô lớn hơn.

Đại diện các trường học, địa phương chụp hình lưu niệm cùng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT. (Ảnh: Thành Tâm)

Thứ trưởng đề nghị các trường cần sớm phân cấp gắn với trách nhiệm theo hướng "rõ người, rõ việc"; nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số để ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Ngành Giáo dục tỉnh cần tiếp tục rà soát việc phân công quản lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, quan tâm học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hỗ trợ các đơn vị vừa sáp nhập.

Các kiến nghị của trường học, địa phương được đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.