Thứ trưởng Phạm Minh Hà yêu cầu gỡ vướng mặt bằng, đẩy tiến độ dự án cầu tại Cần Thơ

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng phải được tập trung giải quyết dứt điểm, không để những tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và thời hạn hoàn thành các công việc còn tồn đọng.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà kiểm tra hiện trường cầu Ô Môn, TP Cần Thơ.

Đối với các nhà thầu, Thứ trưởng yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ. Chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Theo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.155 tỷ đồng, triển khai tại khu vực phía Nam nhằm nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, tạo điều kiện cho phương tiện thủy lưu thông thuận lợi, an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Toàn dự án có nhiều công trình cầu được cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới. Đến nay, phần lớn khối lượng thi công đã hoàn thành. Tuy nhiên, một số hạng mục tại cầu Ô Môn và cầu Thới Lai trên địa bàn TP Cần Thơ vẫn còn chậm do vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến thi công đường dẫn đầu cầu.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà trao đổi với ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Trần Quốc Bảo, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy cho biết, cầu Ô Môn đã hoàn thành các hạng mục mố, trụ và đang triển khai bản mặt cầu. Cầu được xây dựng tại vị trí cầu cũ, tổng vốn đầu tư hơn 135 tỷ đồng, mặt cầu rộng 12m, gồm 7 nhịp, bảo đảm tĩnh không thông thuyền 3,5m.

Trong khi đó, phần cầu Thới Lai đã hoàn thành mố, trụ và bản mặt cầu. Các nhà thầu đang tập trung xử lý những phần việc còn lại ở đường đầu cầu. Tuy nhiên, một số hộ dân và tổ chức chưa bàn giao mặt bằng khiến việc triển khai xử lý nền đường chưa thể thực hiện theo kế hoạch.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ cũng thông tin về tình hình kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng. Phần lớn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cầu Ô Môn đã hoàn thành; những trường hợp còn lại tại cầu Thới Lai đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý theo quy định.

Đối với các công trình điện và hạ tầng kỹ thuật giao chéo khu vực thi công, các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ và phương án di dời để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Chủ đầu tư khẩn trương thi công cầu Ô Môn.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP Cần Thơ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng đầu việc và thời hạn xử lý. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được khẩn trương giải quyết; các khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để có hướng tháo gỡ.

Thứ trưởng cũng lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công. Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra hiện trường, chủ động phương án tổ chức thi công, quyết tâm hoàn thành dự án, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.