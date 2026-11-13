Thứ trưởng Phạm Minh Hà: Sớm đưa kiến thức, kỹ năng về AI vào chương trình đào tạo

Ứng dụng AI là yêu cầu cấp thiết

Dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 13/11, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng - AI4CONS 2026".

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, thu hút hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên của nhà trường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu khai mạc hội thảo về AI sáng 13/11.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà chia sẻ niềm vui khi được tham dự sự kiện đúng dịp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập và 70 năm đào tạo.

Trải qua bảy thập kỷ, nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học, nhiều người đã trở thành lực lượng nòng cốt của ngành.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu.

Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026 đã tạo lập hành lang pháp lý đầu tiên, tương đối toàn diện cho việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, vấn đề đặt ra hiện nay là phải xác định rõ lĩnh vực ưu tiên sử dụng, lộ trình và giải pháp triển khai công nghệ phù hợp để bảo đảm an ninh, an toàn và hiệu quả.

Cũng theo Thứ trưởng, đối với ngành Xây dựng, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là rất lớn; nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm đang được triển khai với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trong khi đó, năng suất lao động và mức độ chuyển đổi số của ngành vẫn còn hạn chế so với nhiều ngành, lĩnh vực khác. Ứng dụng AI là một trong những giải pháp góp phần từng bước khắc phục hạn chế này.

Hội thảo về AI nhận được sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học cũng như sinh viên nhà trường.

Tại hội thảo, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp cụ thể đối với một số nội dung.

Thứ nhất, về dữ liệu, theo Thứ trưởng, AI chỉ phát huy hiệu quả khi có dữ liệu tốt, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM); chuẩn hóa và liên thông các cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng, quy hoạch, đô thị và hạ tầng giao thông.

"Bộ Xây dựng sẽ luôn quan tâm đến những ý kiến, góp ý của các nhà khoa học, tổ chức, đơn vị tại Hội thảo để có những chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; khuyến khích thí điểm ứng dụng AI tại một số dự án, cơ quan, đơn vị có điều kiện để nhân rộng những cách làm hiệu quả", Thứ trưởng Phạm Minh Hà khẳng định.

Thứ hai, về nguồn nhân lực, các cơ sở đào tạo khối xây dựng, kiến trúc, giao thông cần sớm đưa kiến thức, kỹ năng về AI vào chương trình đào tạo; tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho kỹ sư, kiến trúc sư và cán bộ quản lý đang công tác.

Đặc biệt, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cần tiên phong trong đào tạo kỹ năng sử dụng, khai thác hiệu quả các công cụ, hệ thống AI trong hoạt động chuyên môn.

Thứ ba, đối với việc gắn kết giữa cơ quan quản lý, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, Thứ trưởng hoan nghênh việc công bố Mạng lưới Trí tuệ nhân tạo trong Xây dựng Việt Nam tại Hội thảo này và đề nghị Mạng lưới hoạt động thực chất, trở thành nơi chia sẻ dữ liệu, bài toán thực tiễn, kết quả nghiên cứu, đồng thời là kênh tham vấn tin cậy của Bộ Xây dựng.

"Nhà trường phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận đặt hàng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm AI giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành Xây dựng", Thứ trưởng đề nghị.

Thứ tư, về ứng dụng AI có trách nhiệm, Thứ trưởng nhấn mạnh, các giải pháp phải tuân thủ Luật Trí tuệ nhân tạo, bảo đảm minh bạch, an toàn dữ liệu. AI là công cụ hỗ trợ, trách nhiệm cuối cùng về an toàn và chất lượng công trình vẫn thuộc về con người và các chủ thể theo quy định của pháp luật.

Kỹ sư tốt nghiệp phải biết ứng dụng AI

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giữ vai trò là đầu tàu dẫn dắt trong các lĩnh vực xây dựng và kiến trúc của đất nước.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

Trong quá trình đào tạo, nhà trường nhận thấy ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với ngành Xây dựng, từ khâu quy hoạch, thiết kế đến thi công và vận hành công trình.

Do đó, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xác định ba mục tiêu cụ thể là kỹ sư, kiến trúc sư tốt nghiệp phải biết ứng dụng AI trong công việc; phải nắm vững chuyên môn; có đạo đức nghề nghiệp để kiểm tra, đánh giá kết quả mà AI đưa ra.

Đồng thời, nghiên cứu trong trường đại học phải xuất phát từ bài toán của ngành và phải được kiểm chứng trên dữ liệu và dự án thực tế.

Ngoài ra, có trách nhiệm cung cấp cơ sở khoa học cho cơ quan quản lý khi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn về ứng dụng AI trong xây dựng.

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ra mắt Mạng lưới Trí tuệ nhân tạo trong Xây dựng Việt Nam (Vietnam AI4Construction Network). Đây là sáng kiến của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhằm kết nối cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, cùng chia sẻ dữ liệu, tri thức và giải pháp để đưa AI vào thực tiễn ngành Xây dựng Việt Nam.

Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, việc ứng dụng AI trong ngành Xây dựng hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ.

Do đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu là yếu tố then chốt. Dữ liệu phải xuyên suốt, liên thông, chuẩn thống nhất và được quản trị quyền truy cập. Việc liên thông giữa các bên phân theo vai trò, quyền và trách nhiệm.

Tạo lập 6 miền dữ liệu ưu tiên gồm thiết kế và BIM; vật liệu và tuần hoàn; công trường; kinh tế xây dựng; quy chuẩn và tri thức; vận hành và tháo dỡ.

Chia sẻ tại hội thảo, đại diện FISU Việt Nam (Câu lạc bộ Khoa - trường - viện công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam) cho rằng, việc ứng dụng AI không làm biến mất vai trò của kỹ sư mà chỉ thay đổi vai trò. Khi đó, AI trở thành trợ lý công nghệ đắc lực hỗ trợ tra cứu, tổng hợp tiêu chuẩn và hồ sơ.

Ngoài ra, AI có thể so sánh nhiều phương án thiết kế, lập báo cáo và theo dõi tiến độ tự động. Còn kỹ sư có vai trò dẫn dắt, kiểm chứng kết quả AI tạo ra, chịu trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp.