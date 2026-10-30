Thứ trưởng Phạm Minh Hà kiểm tra tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh qua An Giang

Cùng đi có đại diện các Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Ban QLDA Mỹ Thuận; đại diện lãnh đạo Sở, ngành tỉnh An Giang.

Sau khi kiểm tra thực tế công trường, Thứ trưởng Phạm Minh Hà đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn các dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà chủ trì buổi làm việc với các Cục trực thuộc Bộ, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhà thầu và đại diện sở ngành tỉnh An Giang.

Báo cáo Thứ trưởng, lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án có chiều dài 51,94 km đi qua 2 tỉnh An Giang và Cà Mau, quy mô đường cấp 3 đồng bằng với tổng mức đầu tư hơn 4.145 tỷ đồng do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công tháng 3/2024, với 2 gói thầu xây lắp XL1 và XL2. Sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 70% (1.957/2.823 tỷ đồng).

Toàn dự án có 26 cầu (bổ sung mới 1 cầu Bà Bang), trong đó 20 cầu đã lao lắp dầm và thi công kết cấu. 6 cầu còn lại đã hoàn thành kết cầu phần dưới, trong đó 2 cầu đang tiến hành lao lắp; 4 cầu đang triển khai thi công kết cấu phần dưới (cầu Láng Biểu, Tàu Đô, Cạnh Đền, Bà Bang).

Về phần đường, dự án có 8,16km đi trùng trên quốc lộ 61 (đã hoàn thành) và 34km xây dựng mới.

Đến thời điểm hiện tại các nhà thầu đang tiến hành dỡ tải, thi công K98, móng cấp phối đá dăm 8,5km; đang tiếp tục quan trắc lún và dự tiếp tục dỡ tải khoảng 12,5km trong năm 2026; hoàn thành 53/77 vị trí CDM tuyến chính, còn lại 24 vị trí (đang triển khai 12 vị trí, 12 vị trí chưa thi công); hoàn thành 10/27 cống hộp lớn tuyến chính, còn lại 17 cống (đang triển khai 11 cống, còn 7 cống chưa triển khai).

Trên công trường, các nhà thầu tổ chức 13 mũi thi công đường và 11 mũi thi công cầu, cống với đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng, dây chuyền thi công được tập kết đến công trình.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phải rà soát lại kế hoạch chi tiết khối lượng công việc phải làm đến cuối năm 2026, đầu năm 2027 để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, khả năng trong năm 2026, các đơn vị thi công hoàn thành, bàn giao đoạn 8,18km tuyến phạm vi trùng quốc lộ 61; Hoàn thành toàn bộ 26 cầu trên tuyến.

Đặc biệt 3 cầu lớn trên tuyến của dự án sẽ hoàn thành vào 15/12/2026 để tạo điều kiện cho người dân đi lại, qua sông đảm bảo an toàn.

Cũng trong năm 2026 dự án sẽ hoàn thành các hạng mục CDM, cống, sàn giảm tải; Thi công hoàn thành móng mặt đường 21km/34km trong điều kiện vật liệu đã được phân bổ và tập kết về công trường.

"Với hiện trạng tình hình triển khai thi công, các khó khăn vướng mắc, việc hoàn thành dự án trong năm 2026 theo yêu cầu của Quốc hội là một thách thức rất lớn.

Riêng đối với các đoạn 13km còn lại (Km20+600- Km30+400, Km33+900-Km35+100, Km53+600-Km55+600) do được bàn giao mặt bằng muộn nên từ tháng 8 đến tháng 10 các đơn vị mới hoàn thành gia tải và phải từ tháng 2/2027 đến tháng 3/2027 mới kết thúc chờ lún", đại diện lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết.

Dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh An Giang khởi công tháng 3/2024, với 2 gói thầu xây lắp XL1 và XL2 đến nay sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 70%.

Về giải ngân, từ đầu dự án đến nay đã giải ngân 3.175/3.885 tỷ đồng, đạt 81,7% vốn đã bố trí. Riêng năm 2026, tính đến thời điểm báo cáo, chủ đầu tư đã giải ngân 377,2 tỷ đồng trong tổng số 990,2 tỷ đồng được bố trí.

Khả năng về giải ngân vốn năm 2026 của dự án là 658,91 tỷ đồng nên Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh kiến nghị điều chỉnh giảm 331 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án, điều hòa sang cho các dự án khác của Ban.

Theo đại diện Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, sau khi được điều chỉnh, số vốn còn lại phải giải ngân của năm 2026 của dự án này còn 278 tỷ đồng, bao gồm 229 tỷ đồng chi phí xây lắp; 45,985 tỷ đồng GPMB, 3 tỷ đồng chi phí khác là khả thi.

Đối với khối lượng 124.000m3 cấp phối đá dăm cần được tỉnh An Giang hỗ trợ cung cấp trong đầu năm 2027 để thi công 13km còn lại. Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đề nghị chủ đầu tư cung cấp khối lượng, chủng loại đá cụ thể cần dùng.

"Tỉnh đang xem xét chuẩn bị cấp phép, mở rộng sản lượng cho mỏ đá Trà Đuốc, khi có chủng loại cụ thể, tỉnh có thể xem xét đưa dự án đường Hồ Chí Minh vào địa chỉ cung ứng mỏ", ông Võ Văn Lên nói.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Minh Hà ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và tỉnh An Giang thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, bên cạnh những khó khăn khách quan như giải phóng mặt bằng, cũng phải nhìn nhận một số nhà thầu thi công chưa tích cực, chưa tăng cường thiết bị, nhân sự, vật tư triển khai hiện trường, chưa chủ động thực hiện trách nhiệm tìm kiếm nguồn vật liệu cát, đá phục vụ dự án. Vì thế khối lượng công việc của dự án còn lại rất lớn, phải kéo sang tận năm 2027.

"Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh phải rà soát lại kế hoạch chi tiết khối lượng công việc phải làm từ đây đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để thực hiện.

Các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường", Thứ trưởng Phạm Minh Hà chỉ đạo.