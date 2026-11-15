Thứ trưởng Nông Thị Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Liêu

Ngày hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà bày tỏ xúc động, ấn tượng trước những đổi thay của thôn Bình Quyền và xã Bình Liêu. Đặc biệt là ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Thứ trưởng Nông Thị Hà đến thăm hỏi, trao quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh

Thứ trưởng nhấn mạnh, tiếng nói, trang phục và các phong tục truyền thống cần được gìn giữ, trao truyền trong đời sống hằng ngày, không chỉ qua các dịp lễ hội. Đồng thời, tin tưởng tinh thần đoàn kết cùng những giá trị văn hóa đặc sắc sẽ tiếp tục trở thành động lực thúc đẩy Bình Liêu phát triển bền vững.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng đoàn công tác đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Liêu

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Liêu và 27 cá nhân tiêu biểu, gồm 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 5 nghệ nhân Nhân dân là người DTTS và 21 Người có uy tín.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trao quà cho đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn

Thôn Bình Quyền được sáp nhập trên cơ sở 3 thôn Bình Quân, Binh An, Bình Quyền. Thôn có 1.747 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc cùng sinh sống (Tày, Kinh, Sán Chỉ, Dao, Hoa, Sán Dìu, Nùng, Thái), đồng bào DTTS chiếm trên 83%.Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn có nhiều khởi sắc, hiện thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thôn thường xuyên duy trì các hoạt động văn như hát Then, Soóng Cọ và các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trao quà cho các Nghệ nhân Nhân dân

Ngày hội cũng phát động hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng.

Ông Lý Văn Thường, Người có uy tín thôn Bình Quyền vui mừng chia sẻ: “Là Người có uy tín trong thôn, tôi luôn cố gắng vận động bà con đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sự quan tâm của Thứ trưởng và đoàn công tác hôm nay là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân”.

Tiết mục hát then, đàn tính được bà con nhân dân biểu diễn trong ngày hội

Ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn góp phần củng cố sự gắn bó trong cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng cao, biên giới Bình Liêu.

Dịp này, thôn Bình Quyền được trao tặng danh hiệu "Thôn văn hóa năm 2026" và nhiều tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, khen thưởng.