Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang: Gỡ vướng mặt bằng, đẩy tiến độ dự án đường thủy qua Vĩnh Long

Sáng 21/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về tình hình triển khai dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long.

Quang cảnh buổi làm việc

Tăng tốc GPMB, đảm bảo mục tiêu khởi công cuối năm 2026

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cho biết, dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Dự án tập trung nâng cấp hành lang vận tải Đông - Tây, kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), và cải tạo hành lang vận tải Bắc - Nam, kết nối khu vực Đông Nam Bộ với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Qua đó, dự án góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, kéo giảm chi phí vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Đồng thời thúc đẩy chỉnh trang đô thị, nông thôn, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ.

Với ý nghĩa đó, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt của các địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Long, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng cần được triển khai đúng tiến độ, để đảm bảo kế hoạch khởi công dự án cuối năm 2026

Để đảm bảo tiến độ của dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) tiếp tục phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm đáp ứng tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, rà soát tiến độ các khu tái định cư, chủ động phương án bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Đối với công tác chuẩn bị bãi chứa chất nạo vét, Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh rà soát, bổ sung đầy đủ các vị trí bãi chứa. Trong đó, ưu tiên rà soát, tận dụng các khu đất công có diện tích phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế; tính toán phương án bố trí hợp lý, hạn chế các bãi nhỏ, phân tán làm tăng cự ly vận chuyển và chi phí thực hiện.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án tiếp tục làm việc với địa phương, khảo sát các vị trí neo đậu phương tiện, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, bến tạm và bến dân sinh dọc tuyến thuộc phạm vi thi công. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án xử lý, điều chỉnh hoặc bố trí vị trí thay thế phù hợp đối với các điểm bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động của người dân.

Một đoạn sông Mang Thít qua tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần nghiên cứu bố trí các bậc lên xuống tại những vị trí phù hợp dọc bờ sông, nhất là tại những khu vực người dân có nhu cầu đi lại, lên xuống bờ sông thường xuyên. Trường hợp cần thiết, rà soát, đề xuất điều chỉnh thiết kế để công trình vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa phù hợp với điều kiện dân sinh tại địa phương.

Đối với công tác tổ chức thi công, Thứ trưởng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý dự án với các sở, ngành và cơ quan chức năng địa phương, đặc biệt trong xây dựng phương án cảnh giới, điều tiết giao thông đường thủy tại khu vực triển khai dự án, bảo đảm hoạt động vận tải thủy diễn ra an toàn trong suốt quá trình thi công.

Rà soát vị trí bãi chứa nạo vét

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy cho biết, qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long, có khoảng 1.248 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, đoạn qua tuyến sông Mang Thít, Trà Ôn có khoảng 651 trường hợp; tuyến kênh Chợ Lách có khoảng 597 trường hợp. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với 8 xã có dự án đi qua tiến hành kiểm đếm, đo đạc được 331 trường hợp.

Ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy kiến nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các xã có dự án đi qua đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Minh, chi phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long hơn 706 tỷ đồng. Hiện Ban đã chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 124 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long quan tâm, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan để phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng trong tháng 12/2026.

Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án tái định cư, gồm Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các khu tái định cư, sớm bố trí tái định cư cho 248 trường hợp thuộc diện này.

Về việc thực hiện công tác chấp thuận bãi chứa chất nạo vét, ông Minh cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã chủ trì, phối hợp khảo sát thực địa các vị trí bãi chứa dọc sông Mang Thít và kênh Chợ Lách. Hiện, Sở đang tập hợp hồ sơ bổ sung về quyền sử dụng đất tư từ các xã để trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận. Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh rà soát các khu vực đất công có diện tích lớn tại các xã để làm bãi chứa chất nạo vét.

Tập trung nguồn lực, ưu tiên giải phóng mặt bằng

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định địa phương sẽ tập trung nguồn lực, ưu tiên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định, địa phương sẽ ưu tiên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Từ đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với các xã, tập trung thực hiện các phần việc liên quan, phấn đấu bàn giao mặt bằng để khởi công dự án vào cuối năm 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương rà soát những công trình dân sinh, bến thủy, đường dân sinh và các hạng mục hiện hữu bị ảnh hưởng để phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu phương án xử lý phù hợp. Đồng thời, tăng cường quản lý hành lang, mốc giới và chuẩn bị phương án tiếp nhận, quản lý công trình sau khi hoàn thành, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư.

Về bãi chứa chất nạo vét, ông Thiện cho biết, tỉnh thống nhất chủ trương rà soát, bổ sung các khu đất công phù hợp, trong đó có vị trí khoảng 10ha tại cồn sông Hậu, xã Lục Sĩ Thành. Việc chủ động bố trí bãi chứa nhằm bảo đảm cự ly vận chuyển hợp lý, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công và hạn chế phát sinh các thủ tục liên quan đến đất tư nhân.

Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), có tổng mức đầu tư hơn 3.899 tỷ đồng. Dự án nhằm cải tạo, nâng cấp các điểm nghẽn trên hành lang đường thủy Đông - Tây, từ sông Hậu (TP Cần Thơ) đến sông Soài Rạp (TP Hồ Chí Minh), đáp ứng khai thác tàu tự hành 600 tấn, 1.500 tấn và tàu container 3 lớp.

Đồng thời, dự án cải tạo các điểm nghẽn trên hành lang Bắc - Nam, từ sông Đồng Nai (khu vực cảng Đồng Nai) đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng khai thác tàu tự hành đến 5.000 tấn và tàu container 4 lớp.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, dự án tập trung nâng cấp tuyến luồng sông Mang Thít và kênh Chợ Lách. Các hạng mục chủ yếu gồm nạo vét tuyến luồng; xây dựng kè tại các phạm vi nạo vét mở rộng; xây dựng cầu Chợ Lách 2 và hoàn trả đường dân sinh dọc tuyến.