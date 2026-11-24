Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tập trung thúc đẩy các giải pháp chuyển dịch năng lượng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu dự Hội nghị COP31

Khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam tại COP31

Trong khuôn khổ Hội nghị COP31 diễn ra tại Antalya, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đã tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự các phiên họp cấp cao, các diễn đàn thảo luận chuyên đề về chuyển dịch năng lượng công bằng, giảm phát thải khí nhà kính và huy động tài chính xanh.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, sự tham gia tích cực của Lãnh đạo Bộ Công Thương tại đoàn công tác đã góp phần truyền tải mạnh mẽ thông điệp và cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu chuyển đổi xanh với yêu cầu giữ vững an ninh năng lượng và phát triển kinh tế bền vững.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn làm trưởng đoàn tham dự đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu dự Hội nghị COP31

Thúc đẩy hợp tác song phương về khoa học công nghệ và công nghiệp tại Ankara

Bên cạnh các hoạt động đa phương tại COP31, trong chương trình làm việc song phương tại thủ đô Ankara, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đã cùng Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao, xúc tiến hợp tác quan trọng:

Tưởng niệm Lãnh tụ Mustafa Kemal Atatürk: Đoàn đã đến đặt vòng hoa, viếng Lăng Lãnh tụ Mustafa Kemal Atatürk - vị anh hùng dân tộc, người sáng lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, bày tỏ sự trân trọng đối với lịch sử và văn hóa của quốc gia bạn.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu viếng lăng Lãnh tụ Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ

Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghệ cao Ostim Teknopark và Tập đoàn công nghiệp - công nghệ hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan. Tại buổi làm việc, hai Bên đã trao đổi sâu rộng về hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ lõi cũng như tiềm năng kết nối giữa các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghiệp và công nghệ cao của hai nước.

Gặp gỡ cộng đồng và cán bộ ngoại giao: Đoàn đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Ankara. Tại đây, Lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành đã ghi nhận nỗ lực của cơ quan đại diện ngoại giao trong việc làm cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm để khai thác hiệu quả dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn tới. Đặc biệt, về kinh tế, thương mại, để sớm đạt mục tiêu kim ngạch 4 tỷ USD, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao nỗ lực hơn nữa để vận động phía Bạn hướng tới một thỏa thuận kinh tế, thương mại cấp Chính phủ; đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu Việt Nam, sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường và phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến một số biện pháp phòng vệ thương mại.

Đoàn công tác làm việc với cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyến công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đã thành công tốt đẹp, không chỉ khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu mà còn tạo xung lực mới cho hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, công nghiệp chế tạo và năng lượng.