Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn làm việc với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Theo báo cáo của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thời gian qua, trong bối cảnh vừa triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, vừa thực hiện chuyển giao về Bộ Công Thương, Cục đã chủ động sắp xếp công việc, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác hoàn thiện thể chế được tập trung triển khai. Cục đã tham mưu trình ký ban hành 10 thông tư, từ số 51 đến số 60/2026/TT-BCT ngày 15/9/2026, quy định nhiều nội dung chuyên ngành về điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, khai thác, thăm dò, đóng cửa mỏ và các hoạt động quản lý khoáng sản. Đồng thời, tham mưu ban hành Quyết định số 2329/QĐ-BCT ngày 17/9/2026 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Qua đó, góp phần bảo đảm hành lang pháp lý thống nhất cho công tác quản lý sau khi chuyển giao.

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Bình Trọng báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục đang tập trung hoàn thiện một số văn bản quan trọng, trong đó có hồ sơ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Đáng chú ý, với dự án Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi), Cục đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động chính sách để trình Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2027. Một nhiệm vụ khác được Cục tập trung triển khai là rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Trên cơ sở làm việc với các địa phương, Cục đã rà soát, cân đối cung - cầu và xây dựng phương án điều phối.

Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Phương báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; điều chỉnh các quy hoạch về địa chất, khoáng sản; quản lý, điều phối nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; ứng dụng khoa học, công nghệ và công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác quy hoạch, khoa học, công nghệ và các đề xuất, kiến nghị của Cục.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Thành Trung phát biểu.

Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang phát biểu.

Đại diện Cục Công nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn yêu cầu Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là hoàn thiện thể chế, điều chỉnh quy hoạch và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn quản lý địa chất, khoáng sản.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu.

Đối với dự án Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi), Thứ trưởng yêu cầu đẩy nhanh xây dựng hồ sơ chính sách nhưng phải bảo đảm chất lượng, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Theo đó, các đơn vị cần tập trung hoàn thiện, lấy ý kiến, thực hiện các bước thẩm định, trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2027. Đối với công tác quy hoạch, Thứ trưởng yêu cầu quá trình rà soát, điều chỉnh phải bám sát thực tiễn, xác định rõ căn cứ và thẩm quyền xử lý. Riêng Quy hoạch 866, Cục cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, thống nhất phương án; trong dự thảo tờ trình phải làm rõ vướng mắc nằm ở quy định nào, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ do nhiều dự án đang phụ thuộc vào tiến độ điều chỉnh quy hoạch này.