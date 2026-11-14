Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập UNETI

Gắn đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh

Cách đây 70 năm, ngày 25/6/1956, Trường Kỹ thuật Trung cấp III ra đời, nay là Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI). Từ những khóa học viên dệt - sợi đầu tiên, Nhà trường đã từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Trong suốt 70 năm, Nhà trường luôn gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh; từ cung cấp cán bộ kỹ thuật cho ngành công nghiệp nhẹ đến đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Truyền thống đó là nền tảng quan trọng để Nhà trường tiếp tục đóng góp cho ngành Công Thương.

TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được xây dựng và lớn lên trên quê hương Nam Định, tỉnh Ninh Bình, vùng đất địa linh nhân kiệt với truyền thống hiếu học được tô đậm qua các thời kỳ lịch sử của đất nước và đồng thời được trưởng thành tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, có rất nhiều lợi thế trong công cuộc đổi mới, phát triển.

Tương lai của UNETI luôn được tiếp nối từ những thầy cô giàu kinh nghiệm, sẵn sàng làm mới mình, đến những giảng viên trẻ vẫn đang miệt mài trau dồi nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, từ những cán bộ, nhân viên lặng lẽ, nhiệt tình, trách nhiệm đảm bảo cho mọi hoạt động của Nhà trường vận hành trơn tru, thuận lợi và đặc biệt còn được dẫn dắt từ các thầy, cô toàn thời gian với kinh nghiệm sâu sắc, uy tín cao trong chuyên môn, học thuật luôn tâm huyết, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cho các thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2035, Nhà trường đạt khoảng 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 100% chương trình đào tạo đạt chuẩn, trong đó ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế. Chất lượng đào tạo sẽ được đánh giá qua chất lượng công việc mà người tốt nghiệp đảm nhận. Năng lực nghiên cứu sẽ được đánh giá qua những kết quả của doanh nghiệp có thể sử dụng.

Theo TS. Trần Hoàng Long, với Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thành động lực trung tâm. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo đang thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống, tác động mạnh mẽ đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

TS. Trần Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và TS. Nguyễn Ngọc Khương - nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Năm 1956, đất nước cần những người có năng lực xây dựng và vận hành các nhà máy. Hôm nay, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang thay đổi cách sống, cách làm việc, đất nước cần có những con người có thể thích nghi, hợp tác được với trí tuệ nhân tạo, làm chủ được công nghệ và biết bắt đầu cho những việc có thể chưa từng được làm.

"Chúng ta có trách nhiệm đào tạo những người có nền tảng chuyên môn vững vàng, có thể làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị bằng năng lực của mình; biết tự nâng cấp bản thân khi công việc yêu cầu thay đổi. Nhà trường cần có năng lực nghiên cứu mạnh để cùng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề mà sản xuất và kinh doanh đang đặt ra"- TS. Trần Hoàng Long nói.

Từ sứ mạng ấy, UNETI định hướng phát triển thành trường đại học ứng dụng và đổi mới sáng tạo có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Nhà trường sẽ chủ động đáp ứng đầy đủ và vững chắc các yêu cầu của chuẩn cơ sở giáo dục đại học mới, đồng thời xây dựng năng lực để tham gia thực chất vào các nhiệm vụ chiến lược của ngành Công Thương và của quốc gia. Vị thế ấy sẽ được khẳng định bằng chất lượng của người học và bằng những sản phẩm mà doanh nghiệp, xã hội có thể sử dụng.

10 thầy cô của UNETI vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Để hiện thực hoá định hướng này, Chiến lược 2026 - 2030 của UNETI có thể được xác định qua 2 phần với 10 nhiệm vụ trọng tâm: Phần nền tảng gồm 5 nhiệm vụ: Đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học; hoàn thiện quản trị tự chủ; phát triển ngành học gắn công nghệ chiến lược; nâng cao chất lượng đào tạo thích ứng với trí tuệ nhân tạo, năng lực số và ngoại ngữ; đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính bền vững.

Phần đột phá gồm 5 nhiệm vụ: Chuyển đổi số toàn diện; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo xứng tầm; đội ngũ đạt trình độ cao; đa dạng hợp tác nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp và quốc tế; đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế.

Tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường trong đổi mới chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện thực hành, thực nghiệm và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp. Những kết quả đó thể hiện sự trưởng thành và đóng góp của Nhà trường đối với việc đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với ngành Công Thương, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hiện đại, làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo và nghiên cứu. Vì vậy, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ phải xác định rõ vai trò và những đóng góp cụ thể cho mục tiêu phát triển của ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, mỗi trường đại học thuộc Bộ cần xác định thế mạnh riêng, đồng thời phối hợp, bổ trợ lẫn nhau trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đối với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Nhà trường cần phát huy định hướng đào tạo ứng dụng, kết hợp kỹ thuật, công nghệ với kinh tế và quản trị sản xuất; tập trung đào tạo nhân lực có năng lực thực hành và giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp. Đó phải là hướng đi để trường khẳng định vị trí và đóng góp riêng cho ngành Công Thương.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể Nhà trường tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xác định rõ sứ mạng, thế mạnh và những đóng góp đặc thù đối với ngành Công Thương. Nhà trường cần rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển từ truyền thống, năng lực thực tế và nhu cầu nhân lực của ngành; phát huy lợi thế kết hợp kỹ thuật, công nghệ với kinh tế, quản trị sản xuất, tập trung phục vụ công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cần lựa chọn rõ lĩnh vực ưu tiên, nhiệm vụ có thể đảm nhận và sản phẩm đóng góp cụ thể, tránh mở rộng ngành nghề, quy mô dàn trải. Với trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng mới, Nhà trường cần lựa chọn hướng ứng dụng phù hợp năng lực, điều kiện bảo đảm chất lượng và nhu cầu thực tiễn; đồng thời phối hợp, bổ trợ thế mạnh với các cơ sở đào tạo khác thuộc Bộ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ứng dụng, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của ngành. Nhà trường cần đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, gắn lý thuyết với thực hành và yêu cầu thực tiễn tại cơ sở sản xuất theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, chú trọng đào tạo kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và nhân lực quản trị sản xuất vững chuyên môn, có kỹ năng thực hành, khả năng tiếp nhận, ứng dụng, làm chủ công nghệ và giải quyết vấn đề thực tế, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường, thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn gửi tặng Nhà trường biểu trưng Khuê Văn Các.

Phát huy lợi thế các cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình, Nhà trường cần tăng cường liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất trong xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, thực tập và đào tạo tại doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng phát triển giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học, lấy chất lượng người học, khả năng đáp ứng công việc và kết quả việc làm sau tốt nghiệp làm thước đo hiệu quả đào tạo.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành Công Thương. Hoạt động nghiên cứu của Nhà trường cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh, tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, công nghệ giúp cải tiến quy trình, nâng năng suất và chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Nhà trường cần lựa chọn những nhiệm vụ phù hợp với thế mạnh và có khả năng giải quyết vấn đề cụ thể; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để xác định nhu cầu, đề xuất và triển khai nhiệm vụ gắn với định hướng phát triển của ngành.

Hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Thứ tư, đổi mới quản trị đại học, nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần phát huy đoàn kết, thống nhất; đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đồng thời, Nhà trường chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức phù hợp với định hướng phát triển và chủ trương sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục đại học theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Chiến lược phát triển phải được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch có mục tiêu, sản phẩm đầu ra, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để Nhà trường phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động và đóng góp thiết thực hơn cho ngành. "Kỷ niệm 70 năm thành lập là dịp tự hào về truyền thống, đồng thời xác định trách nhiệm cho chặng đường tiếp theo. Tôi mong muốn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trở thành địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp và ngành Công Thương về nhân lực kỹ thuật ứng dụng và giải pháp cải tiến sản xuất, kinh doanh; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và sự phát triển bền vững của Nhà trường" - Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn bày tỏ.

Với những thành tựu của 70 năm qua, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, huy chương và bằng khen; được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân chương Tự do. Những kết quả này là minh chứng cho giá trị truyền thống và niềm tin của xã hội dành cho Trường UNETI.