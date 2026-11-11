Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Vietbuild đã trở thành sự kiện uy tín quốc tế

Sự kiện định kỳ uy tín quốc tế

Ngày 11/11, Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC). Sự kiện được diễn ra từ ngày 11 - 14/11, quy tụ gần 1.000 gian hàng tham gia.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, ngành Xây dựng và giao thông vận tải thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đáng chú ý, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cùng các hệ thống đường sắt đô thị đang được tích cực đẩy nhanh tiến độ.

Trong xu hướng chuyển đổi xanh, cả nước hiện có hơn 400.000 ô tô điện và trên 4 triệu xe máy điện. Hệ sinh thái hạ tầng phụ trợ cũng dần hoàn thiện với hơn 15.000 cổng sạc pin đã và đang được phủ rộng tại khắp các địa phương.

Bên cạnh đó, công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được triển khai quyết liệt. Đến nay, cả nước ghi nhận 954 dự án nhà ở xã hội đang thực hiện với quy mô 926.000 căn, tổng mức đầu tư hơn 850.000 tỷ đồng, đạt khoảng 92% kế hoạch của Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Đánh giá về Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026, Thứ trưởng khẳng định đây là sự kiện định kỳ quy mô quốc gia và quốc tế, phản ánh toàn diện thành tựu của ngành trong các lĩnh vực xây dựng, vật liệu, giao thông, công nghiệp, bất động sản và kiến trúc.

Trải qua quá trình phát triển, Vietbuild đã trở thành sự kiện uy tín quốc tế, giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng biểu dương sự chuẩn bị công phu, sáng tạo của các đơn vị tham gia, thể hiện rõ khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp ngành xây dựng.

Quy tụ gần 1.000 gian hàng trưng bày

Theo thông tin từ ban tổ chức, triển lãm lần này thu hút được sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 1000 gian hàng giới thiệu những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ tuần hoàn, công nghệ số, công nghệ tái tạo và công nghệ năng lượng… của các thương hiệu hàng đầu đến từ nhiều quốc gia.

Hầu hết các sản phẩm trưng bày đã được các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư với các sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, tính năng và chất lượng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng phát triển.

Các sản phẩm về vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, phù hợp với vùng miền, có tính năng và chất lượng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất, gắn liền với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng tầm cuộc sống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, sáng tạo của các gian hàng triển lãm.

Bên cạnh các hoạt động triển lãm, sự kiện cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ xây dựng, bất động sản, giao thông xanh, vật liệu xây dựng, kiến trúc, nội ngoại thất, máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng và các ngành công nghiệp hỗ trợ gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà đầu tư, tổng thầu, chủ đầu tư, các cơ quan quản lý, nhà khoa học và đối tác tiềm năng.

Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm lần này sẽ đem lại nhiều thành công, các doanh nghiệp sẽ ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế lớn, vượt qua các thách thức để khẳng định và phát triển trong hội nhập kinh tế quốc tế.